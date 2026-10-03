La Varșovia, pe ”PGE Narodowy”, Polonia a înregistrat toate cele trei puncte împotriva României, după ce tabela de marcaj a indicat 6-0 la capătul celor 90 de minute în favoarea selecționatei lui Jan Urban.

Zeljko Kopic a privit de pe stadion umilința României de la Varșovia și a dat verdictul despre Hagi

Plecat de la Dinamo în vară, Zeljko Kopic a semnat în Polonia cu Wieczysta Krakow și a mers la meciul cu România de la Varșovia. După umilința trăită de Hagi & Co., fostul antrenor al ”câinilor” a sugerat că Federația Română de Fotbal ar trebui să continue tot cu ”Regele” pe bancă, pedalând pe ideea că are nevoie de continuitate.

”România a început chiar bine meciul, dar acel cartonaș roșu, acel penalty... Prima repriză a fost OK pentru naționala voastră. A doua repriză a fost diametral opusă. În inferioritate, nici nu ai ce comenta prea mult.

Este un rezultat negativ, într-adevăr, dar jocul nu a fost rău. Chiar ați jucat bine 20 de minute. Cu puțină atenție în plus, putea ieși ceva bun. A doua repriză ați fost depășiți total. Ce mai putem analiza la 0-6?! Este greu să vorbești și dacă privești meciul, darămite să fii în pielea celor de la națională.

(n.r. despre plecarea lui Hagi) Este acel moment când trebuie să strângă rândurile, dacă au decis un proiect de viitor. Nu poți să întrerupi acum procesul. Să meargă cu el înainte. Cred că domnul Hagi știe să rezolve problemele, are capacitatea și uneltele necesare s-o facă.

Este greu să mai vorbești de echipă, de ce trebuie îmbunătățit. Oamenii de la federație și domnul Hagi vor face o analiză și vor vedea ce și cum. Nu am urmărit naționala României în ultima vreme ca să știu ce-ar trebui făcut. Sunt multe întrebări atunci când se adună rezultatele negative. Dar cred că domnul Hagi și cei de la FRF sunt oameni serioși și vor găsi o rezolvare”, a spus Kopic, potrivit gsp.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.