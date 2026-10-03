Carrearese, de la speranțe de promovare în Serie A la ultimul loc în Serie B

Carrarese Calcio 1908 a promovat în Serie B, la finalul sezonului 2023-2024, iar în ultimele două stagiuni a terminat pe locul 12 (2024-2025, 2025-2026). În acest an, existau speranțe că va lupta pentru promovarea în Serie A, dar echipa ocupă ultimul loc în clasament, după cinci etape disputate, cu un singur punct și golaveraj negativ (-4). Conducerea a decis să-l concedieze pe antrenorul Gabriele Cioffi, locul său fiind luat de Guido Pagliuca, care se despărțise recent de Empoli. Acesta va debuta pe bancă la meciul cu Padova, pe 11 octombrie.

Rezultatele sunt curioase, din moment ce lotul este unul puternic, cu jucători precum Colin Dagba (ex-PSG, Strasbourg, Auxerre), Matthias Braunoder (ex-Austria Viena, Como, Bari), Mattia Finotto (ex-SPAL, Monza) și Nicola Ravaglia (ex-Cesena, Parma, Cremonese, Sampdoria), iar clubul a reușit să obțină împrumutul lui Semuel Pizzignacco (Monza), Tommaso Macchioni (Sassuolo), Tommaso Rubino (Fiorentina), Moustapha Cisse (Atalanta), Luka Topalovic (Inter Milano), Goncalo Esteves (Catanzaro), Nicholas Bonfanti (Pisa), Filippo Reale (AS Roma), Lorenzo Romani (Fiorentina), Pietro Pinelli (Lazio), Nicolo Cudrig (Juventus), Tommaso Guercio (Slask Wroclaw) și Jonas Rouhi (Juventus).

Buffon a deținut pachetul majoritar de acțiuni

Gianluigi Buffon, fostul mare portar de la Juventus și naționala Italiei, a patronat clubul Carrarese Calcio 1908 prin intermediul companiei sale GVG Immobiliare, între 2010 și 2015, printre acționari mai numărându-se afaceristul Maurizio Milan și fostul atacant Cristiano Lucarelli. A renunțat la pachetul majoritar de acțiuni (70%), în martie 2016, după ce s-a arătat nemulțumit de lipsa de implicare a autorităților și mediului de afaceri din orașul toscan, aceasta fiind achiziționat de investitorul Raffaele Tartaglia. Noul Proprietar s-a lovit de aceleași probleme și societatea a intrat în faliment, în 2016.

Clubul a fost înființat în 1908 și reînființat în 2017 și evoluează pe Stadio dei Marmi din Carrara, o arenă cu aproximativ 5.600 de locuri. Echipa a evoluat multe sezoane în Serie C (55) și Serie D (32) și are în palmares Coppa Italia Serie C (1982-1983). A petrecut doar șapte stagiuni în Prima Divisione / Serie B. Carrara este un oraș din Toscana, devenit celebru pentru exploatarea marmurei de foarte bună calitate încă din vremea Imperiului Roman, care a folosit-o pentru decorarea a numeroase clădiri, inclusiv Panteonul din Roma și Columna lui Traian. În ultima perioadă a devenit o atracție turistică, datorită numeroaselor sale locații istorice și culturale.

Foto - Carrarese Calcio 1908 (FB)