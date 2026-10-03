Lionel Messi se pregătește pentru meciul său de adio de la naționala Argentinei!

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Starul argentinian Lionel Messi a sosit vineri în Argentina, înaintea meciului său de adio cu echipa naţională, relatează AP, potrivit news.ro.

Messi urmează să joace marţi, la Buenos Aires, într-un meci amical împotriva Beninului, aceasta fiind ultima sa apariţie pentru echipa pe care a condus-o la câştigarea Cupei Mondiale în 2022.

Federaţia Argentiniană de Fotbal a declarat că scopul meciului este de a se asigura că „cel mai bun jucător din lume primeşte un rămas-bun pe care îl merită cu adevărat”.

Messi, care şi-a anunţat retragerea din echipa naţională pe 31 august, a zburat din Miami cu un avion privat împreună cu familia sa, aterizând în oraşul său natal, Rosario, situat la 300 de kilometri (aproximativ 190 de mile) nord de Buenos Aires.

Mai mulţi colegi campioni mondiali în 2022 se vor alătura festivităţilor. Cu toate acestea, Paulo Dybala şi Nahuel Molina nu au putut participa, deoarece Roma a refuzat să le acorde liber.

Decizia lui Messi pune capăt unei cariere internaţionale istorice de 21 de ani în tricoul Albiceleste, lăsând în urmă o moştenire care include 125 de goluri şi calificarea în încă două finale de Cupă Mondială — pierdute în faţa Spaniei în acest an şi a Germaniei în 2014.