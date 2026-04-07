Ștefania Vătafu se va retrage de la naționala feminină în această vară, iar meciul cu Cipru va fi ultimul jucat pe teren propriu sub tricolor, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

La vârsta de 32 de ani, mijlocașul Ștefania Vătafu a anunțat că-și va încheia cariera la Naționala Feminină în luna iunie, la ultimul meci din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial.

Chiar dacă meciul de retragere de la națională va fi cel din deplasare contra Republicii Moldova, pe 5 iunie, Ștefania Vătafu va disputa ultimul meci pe teren propriu sub tricolor împotriva Ciprului, sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 16:00.

Ștefania Vătafu = naționala României și Anderlecht

Mijlocașul nostru a debutat la Naționala Feminină pe data de 7 septembrie 2009, într-o partidă amicală disputată la Câmpina contra Belgiei, în care tricolorele au pierdut la limită, scor 3-4.

Vătafu, multiplă campioană a Belgiei cu Anderlecht, este una dintre jucătoarele care au depășit 100 de meciuri în tricoul primei reprezentative, ajungând până în prezent la 131 de apariții pentru echipa României, pentru care a și înscris de 28 de ori.

Scrisoarea de adio a Ștefaniei

„O mândrie și o onoare de nedescris am simțit atunci când am purtat pentru prima dată tricoul Echipei Naționale. Cred că acesta este visul oricărei jucătoare de fotbal sau, cel puțin acesta a fost al meu, să îmi reprezint țara la cel mai înalt nivel.

O să îmi amintesc tot restul vieții debutul din 2009 împotriva Belgiei la Câmpina, iar de atunci au urmat ani frumoși, plini de determinare, pasiune, curaj, iubire și, mai ales, responsabilitate față de Echipa Națională a României. Rămân cu amintiri frumoase, cu momente de neuitat și cu prietenii pe viață.

Însă orice început are și un sfârșit, iar prin intermediul acestui mesaj vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din acest parcurs al meu la Echipa Națională, care m-au susținut și care au crezut în mine. Începând de la colegele de echipă, staff-ul alături de care am lucrat în acești ani (tehnic, medical și administrativ), Federația Română de Fotbal, suporteri și, nu în ultimul rând, familiei mele!

Mă înclin în fața voastră, sunt recunoscătoare.

Ștefania Vătafu”

Lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru meciul cu Cipru din preliminariile CM

PORTARI:

Andreea PĂRĂLUȚĂ (Fortuna Hjorring | Danemarca), Sara CÂMPEAN (CSM Unirea Alba Iulia), Cosmina ROȘU (Politehnica Timișoara), Camelia CEASAR (Parma Calcio | Italia);

FUNDAȘI:

Maria FICZAY (Apollon Ladies Limassol | Cipru), Brigitta GODER (Ferencvarosi TC | Ungaria), Claudia BISTRIAN (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria STANCIU (Farul Constanța), Antonia BRATU (Farul Constanța), Simona SIGHEARTĂU („U” Olimpia Cluj), Erika GERED (FK Csikszereda), Anda JIVAN (Politehnica Timișoara);

MIJLOCAȘI:

Olga IORDĂCHIUȘI (Omonia Nicosia | Cipru), Ștefania VĂTAFU (RSC Anderlecht | Belgia), Mihaela CIOLACU (CS Gloria Bistrița), Cristina BOTOJEL (Farul Constanța), Sonia BUMBAR („U” Olimpia Cluj), Anita ANTAL (FK Csikszereda), Oana NEGREA (Rapid București);

ATACANȚI:

Ioana BĂLĂCEANU (Farul Constanța), Carmen MARCU („U” Olimpia Cluj), Adina BORODI („U” Olimpia Cluj), Ioana STANCU (Farul Constanța), Ana VLĂDULESCU (FK Csikszereda).