Mai mult, majoritatea jucătorilor au evoluat la echipe din ligile secunde, care s-au luptat pentru salvarea de la retrogradare sau la formații de mijlocul clasamentului. Cei care sunt legitimați la cluburi cu nume mai sonore, precum Horațiu Moldovan (Atletico Madrid), Radu Drăgușin (Tottenham) sau Mihai Popa (Torino FC), au jucat foarte puțin. La polul opus, trei fotbaliste din România au devenit campioane în acest sezon.

Ceasar, Vătafu și Goder, campioane în Italia, Belgia și Ungaria

Camelia Ceasar (26 de ani) a fost titulara dintre buturile echipei AS Roma, care a fost lider al sezonului regulat din Seria A Femminile, apoi a cucerit titlul în Italia, terminând play-off-ul la 11 puncte distanță de Juventus, ocupanta locului secund. Trupa "giallorossa" va intra turul secund al preliminariilor Champions League, urmând să fie cap de serie la tragerea la sorți și având șanse foarte mari să se califice în grupele comptiției.

Ștefania Vătafu (30 de ani) își continuă dominația în campionatul belgian, alături de Anderlecht Bruxelles. Vedeta naționalei feminine și-a trecut în palmares al șaselea titlu consecutiv (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), câștigând duelul cu Standard Liege pentru coroana de campioană. Mijlocașa speră ca echipa sa să treacă de cele două tururi preliminare și să se califice în grupele Champions League.

În Ungaria, Brigitta Goder (32 de ani) a devenit campioană cu Ferencvaros, care a terminat sezonul regulat pe prima poziție și apoi s-a impus în finala campionatului împotriva lui Gyori ETO (0-1, 1-0, 4-0). "Fradi" va începe parcursul ediția viitoarea a Champions League încă din primul tur preliminar, la fel ca Anderlecht.

"Din păcate, mai există încă oameni care ne spun că locul nostru nu este în fotbal"

"Am trecut de 100 de convocări la echipa națională, dar le țin minte pe toate. Le am notate pe toate pentru că este o onoare să mă aflu aici și voi fi întotdeauna încântată când voi primi convocarea la echipa națională. Întotdeauna voi veni brațele deschise și inima largă. Cred că echipa națională s-a schimbat foarte mult de la prima mea convocare și până astăzi. Atunci când am debutat eu eram foarte puține jucătoare, nu se știa foarte mult despre fotbalul feminin în România, iar acum se fac eforturi deosebit de mari pentru dezvoltare și promovare. S-a văzut o creștere foarte mare, la nivel cantitativ, avem mult mai multe fotbaliste, iar acum cred că vom avea o dezvoltare calitativă.

Din păcate, mai există încă oameni care ne spun că locul nostru nu este în fotbal. Dar nu cred că mai sunt chiar atât de multe mesaje negative. Eu cred că o să existe întotdeauna răutate, diferența e că acum noi reușim să ne facem treaba și să ne dedicăm fotbalului. Indiferent că o fată alege fotbalul sau boxul, o fată trebuie să se dedice, să aibă curaj și să nu se oprească niciodată.

Eu voi continua să joc la Anderlecht, în campionatul belgian, mai am contract acolo încă un an. Acum o să ne axăm pe Champions League, vrem să trecem de mini-turneul din septembrie și să ajungem în grupele competiției. Cu naționala vrem să ne calificăm la un turneu final, deși este un drum foarte lung până acolo. Trebuie să fim realiști. Nu îmi plac chestiile astea, ca la băieți, unde nu foarte multă lume credea în calificarea la Euro 2024 și acum toată lumea îi aplaudă.

Noi vrem să luptăm alături de fani la fiecare meci, vrem să câștigăm toate meciurile și vrem să ne calificăm mereu. Orice jucător sau jucătoare care vine la lot trebuie să lupte pentru fiecare victorie, pentru că altfel nu e locul lui aici. Încerc să implimentez această mentalitate și colegelor mai tinere, aceea de a fi mai bun și a câștiga tot timpul", a declarat Ștefania Vătafu.

Foto - Gabriel Chirea