Nume nou pe lista jucatorilor infectati cu Covid-19 dupa actiunea nationalei U21! Un jucator abia transferat in Italia a fost depistat pozitiv!

Luis Munteanu a fost infectat si el cu noul coronavirus dupa actiunea echipei nationale U21, anunta clubul Fiorentina.

Jucatorul nu are simptome, a intrat in izolare si este in continuare in atentia medicilor de la club.

"Fotbalistul Louis Munteanu a fost testat ieri (n.r. joi), dupa revenirea de la lotul nationalei Romaniei U21, si a fost depistat pozitiv.

Jucatorul a fost imediat plasat in izolare. Este asimptomatic si monitorizat de staff-ul medical. Echipa noastra Primavera isi va continua activitatea normala, pentru ca nu a existat contact intre Louis Munteanu si ceilalti jucatori", a fost comunicatul clubului italian.

La echipa Romaniei U21 au fost confirmati cu noul coronavirus: Alex Pascanu, Radu Boboc, Denis Harut, Stefan Vladoiu, George Cimpanu si George Ganea, iar acum Luis Munteanu s-a alaturat listei.