EXCLUSIV | Reactia lui SUPERMAN dupa inca o demonstratie de forta la nationala U21! Ce discutie a avut cu Mutu inaintea partidei la care a fost capitan 

Romania U21 s-a impus in fata Maltei U21, scor 4-1, si au reusit sa isi asigure pozitia secunda in grupa.

Dennis Man a fost omul meciului in partida Romania U21 4-1 Malta U21, reusind sa inscrie 2 goluri si sa ofere o pasa decisiva.

Man a fost capitanul tricolorilor in aceasta seara si a ajuns la 4 goluri marcate in actuala campanie a calificarilor pentru Euro U21.

"Aveam nevoie de aceasta victorie, ne bucuram ca am reusit sa marcam 4 goluri, ca am obtinut cele 3 puncte. Aveam nevoie de moral si ne bucuram ca a iesit cum am vrut noi.

Fiecare meci e important pentru noi. Si in Ucraina am jucat la victorie, din pacate acel penalty ne-a oprit putin din drum. Asteptam meciul cu Danemarca si vom merge la victorie 100%.

Ne bucuram ca reusim sa ne cream ocazii, e important ca avem reusite. Ma bucur ca a castigat echipa si ca avem ocazii de gol, asta e important. Nu este o presiune, pentru noi ca fotbalisti e o placere sa intram pe teren si sa jucam meciuri de acest fel. Ne bucuram ca am castigat si suntem increzatori pentru urmatorul meci.

Mister a fost alaturi de noi, am vorbit cu dansul si azi, ne-a transmis ca ne sustine. Am jucat pentru ei, pentru baietii care, din pacate, s-au infectat cu Covid si lucrurile astea ne-au facut mai puternici", a spus Dennis Man, la PRO X.

Atacantul nationalei U21 a avut un mesaj de sustinere si pentru tricolorii mari, care vor evolua maine impotriva Austriei.

"Le urez multa bafta, suntem alaturi de ei si ne-am dori sa faca un meci bun si sa castige", a mai spus Man.

Romania - Austria va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, miercuri, de la 21:45.