VIDEO | Le-a RUPT GENUNCHII maltezilor! Faza SUPERBA reusita de Matan la primul gol marcat pentru nationala U21 a Romaniei

Alexandru Matan (21 de ani) a marcat primul sau gol in tricoul echipei nationale U21.

Matan a deschis scorul in partida Romania U21 - Malta U21 dupa o actiune superba in careul advers. Mijlocasul ofensiv al Viitorului a depasit cu usurinta trei adversari si a finalizat cu un sut in vinclul stang al portii.

A fost primul gol al lui Matan la echipa nationala U21, acesta fiind la a patra aparitie in tricoul tricolorilor mici.

Alexandru Matan este crescut de Academia Hagi si are o cota de piata de 550.000 de euro, conformt Transfermarkt.

5 goluri si 9 pase decisive a reusit in tricoul Viitorului Constanta, in cele 49 de meciuri jucate.