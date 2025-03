Năucită de înfrângerea cu Bosnia (0-1), România caută să-și redreseze campania deraiată de calificare pentru Mondiale cu un succes categoric, în deplasare, cu San Marino (luni, ora 21.45).

Chiar dacă e clar că această națională nu va conta în lupta pentru calificare, e obligatoriu să trecem cele trei puncte în contul nostru și să ne refacem moralul pe cârca echipei care ocupă ultimul loc în clasamentul FIFA și care n-a bătut pe nimeni, între 2004 și 2024, după cum sport.ro a arătat aici.

Firește, naționala României, aflată pe locul 38 în clasamentul FIFA, e privită cu mare admirație de adversarii noștri de mâine. În acest context, selecționerul italian al naționalei San Marino, Roberto Cevoli (56 de ani), a vorbit la superlativ despre trei jucători români care i-au atras atenția.

„Mie îmi place mult Drăgușin care, din păcate, am aflat că și-a rupt ligamentul încrucișat, așa că nu va fi prezent (n.r. – la meciul de mâine). Îmi place mult Hagi, îmi place mult Man, de la Parma, pe care îl cunosc ceva mai bine decât pe ceilalți. Pe Drăgușin l-am văzut la Juve Under 23, acum câțiva ani, și mi-a plăcut enorm, pentru că e un jucător care, pentru mine, are de toate“, a declarat Cevoli.