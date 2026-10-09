România a pierdut toate cele patru meciuri disputate până acum în Liga Națiunilor și a încasat nu mai puțin de 13 goluri: 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, 0-6 în Polonia și 0-1, acasă, cu Suedia. Pentru tricolori urmează ultimele două meciuri, din noiembrie, însă a devenit clar că România se va afla în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028.

Ioan Ovidiu Sabău: "Nu Hagi e singurul vinovat!"

După acțiunea dezastruoasă din ultimele trei săptămâni, Ioan Ovidiu Sabău spune că problemele fotbalului românesc pleacă de la nivelul copiilor și juniorilor, iar Federația ar trebui să intervină.

Antrenorul de la Farul subliniază că ar fi eronat ca Hagi să fie considerat unicul vinovat pentru aceste rezultate.

"Prea mult nu vreau să discut. Ar trebui să mergem să ne uităm la liga a treia, la liga a doua și la meciurile de la copii și juniori pentru a trage niște concluzii, să vedem de ce fotbalul românesc e în situația asta. Cel mai corect așa ar fi. Atunci am realiza unde suntem și ce avem de făcut.

Trebuie rezolvate problemele cu echipele aflate în insolvență, echipele fără drept de promovare, echipele unde antrenorii și jucătorii sunt plătiți când și când, la limită. FRF și LPF trebuie să vadă aceste lucruri și să găsească soluții. Acesta este rolul oamenilor puși acolo. Nu trebuie să găsim un singur vinovat, Hagi. El e găsit vinovatul fotbalului românesc, ceea ce mi se pare... problema e mult mai profundă! Cei care sunt în Federație pot face niște evaluări foarte corecte și să ia decizii", a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă premergătoare meciului Farul - Petrolul.

Sabău: "Ilie Dumitrescu trebuie să spună că lucrurile nu stau bine absolut deloc"

Sabău a fost întrebat ulterior despre un alt coleg din Generația de Aur, Ilie Dumitrescu, care din ianuarie ocupă un post în cadrul Federației Române de Fotbal și a început să aibă un discurs mult mai optimist în legătură cu naționala României.

Ilie Dumitrescu a preconizat înaintea celor patru meciuri din Liga Națiunilor că România va obține 10 puncte, iar după eșecurile pe linie a preferat să se concentreze asupra părților bune din jocul tricolorilor.

"E o decizie a lui, așa vede el lucrurile. Nici pentru el nu este ușor. Dar, chiar și din poziția lui, cred că ar trebui să vadă și lucrurile mai puțin bune. Adică să vadă exact cum stau lucrurile Nu le declari, nu le spui pentru că nu dau bine fiind în aceeași echipă, dar trebuie să le spui celor responsabili. Trebuie să spui că lucrurile nu stau bine absolut deloc.

Ar trebui să facă asta și cred că Ilie face asta în spatele camerelor. Cred că are curajul să spună exact ceea vede în campionatul nostru și în ligile inferioare", a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.