România, luată peste picior în Ungaria după dezastrul din Nations League: "În sfârșit, și-au dat și ei seama! Așa ne place de ei"

Eșecurile cu Suedia (1-2 și 1-0), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6) au produs reacții dure în România, însă ele au ecou și în afara țării. Forma slabă a tricolorilor a fost comentată ironic și de un site al suporterilor lui Ferencvaros, care a readus în discuție inclusiv neconvocarea lui Marius Corbu în naționala României.

Naționala României, ironizată în Ungaria după neconvocarea lui Marius Corbu și dezastrul din Liga Națiunilor

"După patru înfrângeri din patru, neconvocarea lui Corbu a revenit în discuție în România", a scris ulloi129.hu, care a amintit despre criticile primite de Gică Hagi din partea analiștilor TV și a presei.

"Pe noi, bineînțeles că nu ne deranjează prea tare (n.r - cele patru eșecuri ale României).

Naționala României a pierdut toate cele patru meciuri din Liga Națiunilor. În asemenea momente, bineînțeles, toată lumea devine brusc selecționer. Dar neconvocarea lui Marius Corbu stârnise deja agitație în România încă de la anunțarea lotului.

Un ziar de sport din România l-a inclus pe Corbu printre jucătorii lăsați inexplicabil acasă, iar o altă publicație românească a subliniat, după al patrulea eșec, că neconvocarea jucătorului lui Ferencvaros, aflat în formă bună, ridică serioase semne de întrebare", a mai scris site-ul maghiar.