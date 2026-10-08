România, luată peste picior în Ungaria după dezastrul din Nations League: "În sfârșit, și-au dat și ei seama! Așa ne place de ei"

Eșecurile cu Suedia (1-2 și 1-0), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6) au produs reacții dure în România, însă ele au ecou și în afara țării. Forma slabă a tricolorilor a fost comentată ironic și de un site al suporterilor lui Ferencvaros, care a readus în discuție inclusiv neconvocarea lui Marius Corbu în naționala României.
Naționala României, ironizată în Ungaria după neconvocarea lui Marius Corbu și dezastrul din Liga Națiunilor
"După patru înfrângeri din patru, neconvocarea lui Corbu a revenit în discuție în România", a scris ulloi129.hu, care a amintit despre criticile primite de Gică Hagi din partea analiștilor TV și a presei.
"Pe noi, bineînțeles că nu ne deranjează prea tare (n.r - cele patru eșecuri ale României).
Naționala României a pierdut toate cele patru meciuri din Liga Națiunilor. În asemenea momente, bineînțeles, toată lumea devine brusc selecționer. Dar neconvocarea lui Marius Corbu stârnise deja agitație în România încă de la anunțarea lotului.
Un ziar de sport din România l-a inclus pe Corbu printre jucătorii lăsați inexplicabil acasă, iar o altă publicație românească a subliniat, după al patrulea eșec, că neconvocarea jucătorului lui Ferencvaros, aflat în formă bună, ridică serioase semne de întrebare", a mai scris site-ul maghiar.
"Patru înfrângeri din patru meciuri. Așa îmi place de tine, România!"
Maghiarii au încheiat cu un mesaj ironic pentru naționala României, care tocmai a coborât pe locul 58 în ierarhia FIFA, nu mai puțin de 20 de poziții sub Ungaria.
"Au fost necesare patru înfrângeri, dar, până la urmă, și-au dat și ei seama că există la Ferencvaros un jucător care evoluează bine în Europa.
Bineînțeles, nu ne întristează în mod deosebit nici neconvocarea lui Corbu, nici înfrângerile naționalei României.
Patru înfrângeri din patru meciuri. Așa îmi place de tine, România!", au mai scris maghiarii.
Ungaria, aflată tot în Liga B din Nations League, a strâns 7 puncte în primele 4 meciuri, după 0-1 contra Ucrainei, 0-0 împotriva Irlandei de Nord, 1-0 contra Georgiei și 2-1 împotriva Ucrainei.
Ce a spus Marius Corbu după ce nu a fost convocat de Gică Hagi la naționala României
Corbu are un start excelent la Ferencvaros. Mijlocașul a fost protagonist la echipa care a trecut de toate tururile preliminare din Europa League, a spulberat inclusiv Trabzonspor, echipa lui Mohamed Salah, iar în faza principală a debutat cu o victorie pe terenul lui Celtic.
Fostul internațional de tineret al României s-a aflat în lotul lărgit al lui Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă nu a prins și lotul final. Într-un interviu pentru presa de limbă maghiară, Corbu a explicat cum a primit vestea.
"Includerea în lotul lărgit al naționalei României mă umple, firește, de mândrie, pentru că am fost alături de mulți jucători buni, printre cei mai buni din țară. În același timp, am mai fost de câteva ori într-o situație similară, dar, din păcate, încă nu am primit convocarea în lotul final, așa că aștept în continuare următoarea oportunitate.
Când ești copil, trăiești diferit experiența convocării la naționalele de juniori. Pentru mine, pe atunci, nu reprezenta o povară și nu simțeam vreo presiune deosebită, pur și simplu mă bucuram de situație. Era o mare mândrie să mă număr printre cei mai buni 20 de jucători dintr-o țară, iar acest lucru reprezenta în sine o recunoaștere importantă pentru mine", a spus Marius Corbu, pentru Hargita Népe.