Daniel Bîrligea, GOL magistral în Bosnia - România! Comentatorul a ”turbat”

Cele două echipe și-au dat întâlnire la Zenica în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Aproape 1000 de români au fost prezenți pe ”Bilino Polje” să susțină reprezentativa lui Mircea Lucescu.

Milestone pentru Valentin Mihăilă în Bosnia - România! I s-a mai întâmplat doar o dată în cariera

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România

Bosnia - România 0-1, ACUM, pe Sport.ro | Daniel Bîrligea deschide scorul cu un lob elegant! Bară pentru gazde la ultima fază din prima repriză

În minutul 17 al meciului, Alex Chipciu l-a lansat în flancul stâng pe Valentin Mihăilă, care a accelerat și i-a centrat lui Daniel Bîrligea. Atacantul lui FCSB a lobat elegant peste goalkeeperul bosniac Nikola Vasilj și a instaurat tăcerea la Zenica.



”Este, este!”, a reacționat comentatorul de la Prima Sport, în delir după reușita marcată de Bîrligea.



A fost primul gol marcat de Bîrligea în deplasare pentru echipa națională de fotbal a României. El a mai înscris pe Arena Națională în urmă cu un an în fața Ciprului în Nations League C.



Echipele de start în Bosnia - România



Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic

Selecționer: Sergej Barbarez



România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

