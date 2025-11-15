Cele două echipe și-au dat întâlnire la Zenica în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Aproape 1000 de români au fost prezenți pe ”Bilino Polje” să susțină reprezentativa lui Mircea Lucescu.
GALERIE FOTO Daniel Bîrligea, GOL magistral în Bosnia - România! Comentatorul a ”turbat”
Daniel Bîrligea, GOL magistral în Bosnia - România! Comentatorul a ”turbat”
Foto: Captură TV
În minutul 17 al meciului, Alex Chipciu l-a lansat în flancul stâng pe Valentin Mihăilă, care a accelerat și i-a centrat lui Daniel Bîrligea. Atacantul lui FCSB a lobat elegant peste goalkeeperul bosniac Nikola Vasilj și a instaurat tăcerea la Zenica.
”Este, este!”, a reacționat comentatorul de la Prima Sport, în delir după reușita marcată de Bîrligea.
A fost primul gol marcat de Bîrligea în deplasare pentru echipa națională de fotbal a României. El a mai înscris pe Arena Națională în urmă cu un an în fața Ciprului în Nations League C.
Echipele de start în Bosnia - România
- Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic
Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic
Selecționer: Sergej Barbarez
- România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă
Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș
Selecționer: Mircea Lucescu
