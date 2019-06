ROMANIA U21 - FRANTA U21 | 10 lucruri despre adversara Romaniei! Nu am reusit niciodata sa-i invingem

Partida Romania - Franta, se va juca luni, 24 iunie, de la ora 22.00, si va fi live text pe Sport.ro.

1. Ultima intalnire dintre cele doua echipe de tineret a avut loc pe 25 martie 2013. Franta a castigat meciul amical desfasurat pe Stade Municipal des Allees „Jean Leroi” din Blois, scor 3-0. Pentru francezi au marcat Bahebeck (2) si Thauvin (51, 84). Selectionerul Emil Sandoi a inceput atunci meciul in formula Buzbuchi - Nica (72 Peteleu), Cretu, Marc (90 Avramia), Tosca - Benzar (72 Carstocea), Vastag (72 Leca) - Morar (90 Iordache), Stanciu (80 Serediuc), Iancu (80 Herghelegiu) - Gavra (81 Manole). Pentru francezi au evoluat Areola - Foulquier, Zouma, Umtiti, Digne - Veretout, Kondogbia, Ngando - Thauvin, Bahebeck, Bosetti. De altfel, ultima noastra victorie contra Frantei, la nivel de seniori sau tineret, a fost obtinuta pe 8 aprilie 1972, cand „tricolorii” mari castigau la Bucuresti, intr-un meci amical, prin golurile marcate de Anghel Iordanescu si Cornel Dinu.

2. “Les Bleuets” s-au calificat la Campionatul European 2019, dupa ce au castigat categoric Grupa 9 preliminara, cu 29 puncte, in fata Sloveniei (16p), Muntenegrului (11p), Kazahstanului (10p), Bulgariei (10p) si Luxemburgului (7p). La turneul final, Franta a acumulat 6 puncte in Grupa C, dupa ce a invins Anglia (2-1) si Croatia (1-0), avand cea mai buna defensiva dintre echipele prezente.

3. Desi are multi jucatori valorosi in lot, nationala U21 a Frantei nu beneficiaza pentru competitia din Italia si San Marino de serviciile unor fotbalisti importanti, precum Benjamin Pavard (Bayern Munchen), Tanguy Ndombele (Ol. Lyon), Abdou Diallo (Borussia Dortmund), Kingsley Coman (Bayern Munchen), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Lucas Hernandez (Bayern Munchen), Allan Saint-Maximin (OGC Nice) sau Kylian Mbappe (PSG).

4. Antrenorul Frantei, Sylvain Ripoll (47 ani), a jucat pe postul de mijlocas defensiv la Stade Rennais (1990-1994), Le Mans (1994-1995) si Lorient (1995-2003). Ca antrenor, el le-a pregatit pe Lorient (2014-2016) si Franta U21 (2017-prezent). In palmaresul sau nu se gaseste niciun trofeu, nici cu echipa de club, nici cu tineretul Frantei.

5. Golgheterul all-time al nationalei U21 a Frantei este Florian Maurice, care a marcat de 15 goluri in 21 de meciuri, intre 1994 si 1996. Din actualul lot, cel mai bun marcator este Moussa Dembele, cu 13 reusite in 24 de meciuri. Clasamentul all-time al prezentelor este dominat de Michael Landreau, care a jucat de 43 de ori, intre 1997 si 2002. Din lotul convocat pentru Euro 2019, cele mai multe meciuri le are acelasi Dembele, cu 24 selectii.

6. Valoarea totala a lotului echipei de tineret a Frantei este de 368 milioane de euro (lotul de 23 de jucatori, cu tot cu accidentatul Jonathan Bamba). Cei mai scumpi jucatori sunt Ibrahima Konate (45 mil. euro), Houssem Aouar (45 mil. euro) si Matteo Guendouzi (35 mil. euro). Lotul Romaniei este apreciat la 60,95 milioane de euro, iar cei mai scumpi jucatori sunt Ionut Radu (15 mil. euro), Ianis Hagi (6 mil. euro) si Dennis Man (5,5 mil. euro).

7. Echipa noastra de tineret nu a reusit sa invinga niciodata echipa de tineret franceza, intre Romania U21 si Franta U21 s-au mai disputat urmatoarele meciuri:

Toulon, 31 mai 1980: Franta - Romania 2-0 (amical)

Le Puy, 7 octombrie 1994: Franta - Romania 0-0 (preliminarii Euro 1996)

Bucuresti, 10 octombrie 1995: Romania - Franta 0-0 (preliminarii Euro 1996)

Ottawa, 17 iulie 2001: Romania - Franta 3-3 (Jocurile Francofoniei)

Bucuresti, 10 noiembrie 2001: Romania - Franta 0-1 (preliminarii Euro 2002, play-off)

Brest, 14 noiembrie 2001: Franta - Romania 4-0 (preliminarii Euro 2002, play-off)

Brest, 1 iunie 2007: Franta - Romania 1-1 (preliminarii Euro 2009)

Iasi, 16 octombrie 2007: Romania - Franta 0-0 (preliminarii Euro 2009)

Piatra Neamt, 11 octombrie 2011: Romania - Franta U21 0-2 (preliminarii Euro 2013)

Nantes, 10 noiembrie 2011: Franta - Romania 3-0 (preliminarii Euro 2013)

Blois, 25 martie 2013: Franta - Romania 3-0 (amical)

8. Toti jucatorii din lotul Frantei au debutat la nivel de seniori. Din cei 23 de fotbalisti, 16 au meciuri in Ligue 1, unii la echipe puternice precum PSG, Lyon, Monaco sau Lille, 2 au jucat in Ligue 2 la cel mai inalt nivel al lor, iar 5 au evoluat in prima liga a unei alte tari, in Germania, Anglia sau Scotia. In lotul Romaniei, doar Alex Pascanu nu are meciuri la nivel de seniori, el evoluand doar pentru Leicester U23.

9. De-a lungul timpului, Franta a castigat o singura data titlul de campiona europeana U21, in 1988, dupa o finala disputata in dubla mansa contra Greciei (0-0, 3-0), cu o echipa din care faceau parte Laurent Blanc, Franck Sauzee, Christophe Galtier, Vincent Guerin, Stephane Paille, Alain Roche sau Eric Cantona. In 1996, francezii au ocupat pozitia a treia, in 2002, ei au pierdut finala cu Cehia (0-0, 1-3 d.p.), iar in 2006 au ajuns pana in semifinale. Franta nu s-a mai calificat la un turneu final de CE U21 din 2006, pierzand ultimele 6 randuri de preliminarii. Romania s-a calificat pana acum la doar doua turnee finale de CE (1998 - locul 8, 2019).

10. Echipa probabila a Frantei pentru partida cu Romania: Bernardoni - Dagba, Konate, Upamecano, Sarr - Ntcham, Tousart - Del Castillo, Aouar, Ikone - Mateta.

Echipa probabila a Romaniei: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Dragomir, Hagi, Coman - Puscas.