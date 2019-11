ROMANIA - SUEDIA, VINERI, 21:45, PRO TV | INCREDIBIL! Suedezii se tem ca vor fi batuti in hotel si atacati cu pietre! Declaratii revoltatoare ale unui oficial nordic: "Ne-am pregatit!"

ROMANIA - SUEDIA E VINERI, DE LA 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!

Meciul cu Suedia e unul capital pentru Romania in cursa pentru EURO 2020. Nationala lui Contra e obligata sa castige duelul cu suedezii de pe National Arena.

Inaintea meciului direct cu Romania, cei din nationala Suediei au pornit un adevarat razboi impotriva suporterilor romani. Suedezii au transmis tot felul de mesaje amenintatoare la adresa romanilor. Chiar si antrenorul Janne Andersson a spus ca a vorbit cu elevii sai si ca vor parasi terenul in cazul in care vor auzi scandari rasiste.

Totul a pornit dupa ce Romania a avut terenul suspendat la meciul cu Norvegia.

Ultima declaratie "razboinica" din tabara suedeza vine din partea lui Janne Gustavsson, seful departamentului de securitate al nationalei Suediei, care a dezvaluit ca a cerut la UEFA masuri sporite.

Suedezii se tem ca romanii vor intra peste fotbalisti in hotel pentru a-i agresa si ca vor arunca cu pietre in autocarul care va transporta echipa la National Arena.

"Ne-am pregatit in mod deosebit pentru acest meci. Este special si am fost in contact cu UEFA pentru a face cateva cerinte. Dorim securitate suplimentara in jurul hotelului si la stadion, dar si in jurul bancii noastre de rezerve. Exista informatii ca au fost probleme in Romania si nu putem ignora ce se intampla acolo. Am fost clari ca ne dorim un ajutor real! Speram sa-l obtinem si ca vor fi multe forte de ordine in jurul nostru!

Romania a jucat in trecut fara spectatori din cauza rasismului din tribune, dar si a altor lucruri. UEFA a pedepsit Romania pentru ca fanii au aruncat cu pietre, au aprins artificii si au creat probleme. Vrem sa lucram preventiv pentru ca nimeni sa nu intre pe in hotel sau in autocar. Provocarea este sa-i facem pe romani sa inteleaga ce vrem. Am fost foarte clari cu ce ne dorim! Am discutat cu ei si am fost categorici ca ne dorim mai multi agenti de paza si politisti in momentele de tranzit, la hotel si la stadion", a spus Janne Gustavsson pentru Fotbollskanalen.

Mai mult, fotbalistii suedezi au fost bagati in sedinta de oficiali si au fost invatati ce sa faca in cazul in care apar astfel de probleme.

"Le-am spus si jucatorilor asta, iar ei stiu cum sa actioneze in cazul in care se va intampla ceva", a declarat Gustavsson.

