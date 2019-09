ROMANIA - SPANIA, PROTV: Adrian Rus: "Sunt roman 100% si visam sa joc pentru Romania!" De ce si-a luat cetatenie maghiara

Adrian Rus nu a cedat presiunii puse de clubul sau, Mol Vidi din Ungaria.

Adrian Rus a impresionat in Romania la Sepsi si la nationala U21, iar ungurii voiau sa joace pentru nationala lor. Pentru ca a refuzat, Rus a ajuns la echipa a doua a lui Vidi, echipa care l-a transferat in aceasta vara de la Sepsi. Cu toate astea, Rus nu a cedat si a venit la nationala Romaniei, care are meci mare cu Spania in preliminariile EURO, joi, de la 21:45, in direct la PROTV.



Rus: Sunt roman 100%! Am luat cetatenie maghiara dintr-o prostie!



”Stiu ca eram in masina cand m-a sunat team-managerul nationalei, Catalin (n.r. - Catalin Gheorghiu), aveam emotii foarte mari! Chiar am tras pe dreapta, de fericire, ca sa aud ce spune. Aveam nevoie de atmosfera asta de la lotul national. Poate o sa ma critice lumea, dar ma simt mult mai bine aici. Si nu neaparat ca acum vin din Ungaria, dar si cand veneam de la Sepsi aici era o alta atmosfera. Am fost primit foarte bine”, a spus Rus, pentru frf.tv.

”Sunt 100% roman! Abia la 19 ani am mers in Ungaria si am luat cetatenia, dintr-o prostie! A fost un episod neplacut. Mi-am luat cetatenia maghiara atunci, pentru ca asta era benefica clubului. Pe vremea aceea, in Ungaria, daca eram maghiar, clubul primea niste bani din partea Federatiei.

Dar, eu cand m-am apucat de fotbal, la 6 ani, nu aveam niciun astfel de gand. Din contra, visam ca intr-o zi sa joc pentru Romania”, a mai spus Adrian Rus.