ROMANIA - SPANIA, joi, 5 septembrie, 21:45 IN DIRECT LA PROTV | "Abia astept sa joc contra lui!" Puscas i-a pus gand rau unuia dintre starurile Spaniei: "Doar de asta m-am apucat de fotbal, nu?"

Romania va juca pe 5 septembrie, pe Arena Nationala, cu Spania, ora 21:45. Pe 8 septembrie, ora 19:00, pe stadionul "Ilie Oana", Romania va juca impotriva nationalei din Malta. Ambele partide vor putea fi urmarite IN DIRECT LA PROTV.

George Puscas a adus cu el optimismul de la nationala mica si la antrenamentul nationalei lui Contra.

Dupa primul antrenament efectuat cu jucatorii reuniti din lotul Romaniei pentru meciurile cu Spania si Malta, George Puscas a declarat ca abia asteapta sa joace contra lui Sergio Ramos. Atacantul nationalei a marturisit ca el si coechipierii sai se pregatesc serios pentru duelul cu una dintre cele mai bune selectionate ale lumii.

"Cel mai important sa fie un grup frumos, sa fie o atmosfera buna. Ne pregatim serios. Orice echipa care joaca contra Spaniei isi ia masuri. Si noi ar trebui sa fim atenti. Abia astept sa joc contra lor (n.r. a lui Ramos, a Spaniei), doar de asta m-am apucat de fotbal, nu?

Nu am preferati din nationala Spaniei. Mai degraba din nationala mea am preferati: atacantii cu care ma antrenz, mijlocasii, cei care stau mai mult pe langa mine.

Imi place in Anglia, imi doream sa ajung aici si nu m-am inselat in privinta asta. Dupa EURO, va dati seama, toata lumea isi dorea Real Madrid si Barcelona, dar nu e chiar asa. Trebuie sa o luam treptat si sa dam continuitate la ceea ce am facut. Noi mereu am fost valorizati mai putin decat alte natiuni. Chiar daca suntem jucatori foarte buni, probabil mereu vom avea o treapta mai jos decat alte tari, dar asta ar trebui sa ne motiveze", a declarat George Puscas dupa primul antrenament al nationalei.