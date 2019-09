ROMANIA - SPANIA, joi, 5 septembrie, 21:45 IN DIRECT LA PROTV | Puscas, pregatit pentru duelul cu Spania: "Putem face o surpriza frumoasa in fata a 55.000 de oameni!"

Romania va juca pe 5 septembrie, pe Arena Nationala, cu Spania, ora 21:45. Pe 8 septembrie, ora 19:00, pe stadionul "Ilie Oana", Romania va juca impotriva nationalei din Malta. Ambele partide vor putea fi urmarite IN DIRECT LA PROTV.

Puscas a revenit in Romania pentru meciurile nationalei si spera sa prinda un loc in "11-le" lui Contra. Evolutiile de la noua sa echipa il recomanda.

Dupa un European de tineret foarte bun, Puscas a mers la Reading acolo unde a marcat deja goluri si a avut prestatii apreciate atat de fani, cat si de presa engleza. Puscas spune ca s-a acomodat la noua echipa si spera sa faca pasul catre Premier League.

"Foarte bine, incep sa ma acomodez, fotbal pe strada, pe orice plan. E superb. (n.red. - intrebat daca este diferit fata de Serie B). Da, foarte diferit. Mult mai puternic si mult mai intens campionatul. Nu este chiar atat de tactic si sunt mult mai multe ocazii. Sa zicem ca este un fotbal mai curat. Care a fost lucrul cel mai greu de adaptat in Anglia? Nu gasesc un lucru greu. Chiar m-am adaptat super bine. Dupa primele 2-3 zile am inceput sa fiu prieten cu toată lumea, sa ma acomodez cu zona, cu tot. Chiar e OK. De aceea am si mers acolo (n.red. sa poata face pasul in Premier League). Sa fiu mai aproape. Ma simt foarte bine. Am facut cea mai buna alegere. Nici nu ma indoiesc de asta. Orice s-ar intampla sau orice voi face. Ma simt bine, iar fotbalul este cel pe care il cautam si chiar imi place sa joc acolo", a declarat George Puscas la revenirea in tara.

Puscas este increzator ca Romania poate reusi un meci mare in fata Spaniei. Puscas se bazeaza pe suportul publicului.

"Asteptam meciul, este important. In fata a 55.000 de oameni putem face o surpriza frumoasa. Jucam acasă, jucam pe un stadion unde nu mai este niciun loc disponibil. Ar fi ceva frumos pentru noi, pentru Romania si pentru fanii care vin la meci", a mai precizat Puscas.