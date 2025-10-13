După un meci foarte bun pe Arena Națională, România a fost răsplătită la ultima fază. Virgil Ghiță a înscris în minutul 90+5, după o pasă a lui Ianis Hagi, iar tricolorii speră acum la locul 2 în grupă, cu două meciuri rămase de jucat.

Indiferent de poziția ocupată în grupa preliminară, România are asigurată prezența la barajul pentru Mondial din martie. Totuși, locul 2 în grupă ar veni cu mai multe avantaje pentru naționala condusă de Mircea Lucescu.

Alex Chipciu, mesaj după România – Austria, scor 1-0

La barajul din martie vor participa 16 echipe, împărțite în 4 urne valorice. În cazul în care termină pe locul 2 în grupa preliminară, România se va afla fie în urna a treia (ar juca semifinala în deplasare), fie în a doua (ar juca semifinala acasă).

Alex Chipciu a trăit la intensitate maximă și orele de după finalul partidei cu Austria, iar luni, la 12 ore după finalul confruntării, a ținut să mai transmită un mesaj pe pagina personală de Facebook, în care le-a mulțumit fanilor pentru suportul oferit în disputa cu austriecii, de pe Arena Națională.

”Mulțumim pentru susținere. Hai, România!”, a transmis jucătorul Univeristății Cluj.

România va juca baraj pentru Cupa Mondială 2026

După 1-0 contra Austriei, România rămâne pe locul 3, cu 10 puncte, 5 sub liderul Austria și 3 sub Bosnia. Pentru tricolori urmează duelul de la Zenica împotriva Bosniei (15 noiembrie) și cel cu San Marino de acasă (18 noiembrie).

România păstrează și șanse teoretice pentru primul loc în grupă, care asigură calificarea directă la Cupa Mondială. Totuși, scenariul pare unul greu de îndeplinit: tricolorii trebuie să învingă Bosnia și San Marino, iar Austria să piardă cu Cipru și Bosnia.

