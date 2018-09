Romania - Muntenegru, vineri, 21:45, in direct la PRO TV | "Alta intrebare!" Contra a renuntat la Gnohere! Ce spune Dica

Selectionerul Contra nu se mai gandeste la golgeterul Stelei!

Gnohere are sanse mici sa mai joace pentru Romania. Contra a parut ca nu mai e interesat de naturalizarea francezului, la conferinta de presa dinaintea partidei cu Muntenegru.

"Alta intrebare!" - a raspuns Contra cand un jurnalist a vrut sa stie daca exista vreun progres in procesul de obtinere a cetateniei pentru Gnohere.

Chiar daca francezul a lasat de inteles ca abia asteapta sa fie contactat, calculele de calificare la Euro se fac fara el.

"Eu am crezut ca e o gluma asta cu Gnohere, sincer sa fiu. Trebuie indeplinite multe conditii. El are si 30 de ani, nu stiu cum se poate sa devina roman asa repede. Nu e o gluma? Nu stiu, mie asa mi s-a parut cand am aflat de subiectul asta", a comentat Dica la Digisport.