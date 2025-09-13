România, la Mondiale? Verdictul specialiștilor a venit

România a fost la ultimul turneu final de Campionat Mondial, în 1998! Adică, în secolul trecut. La anul, absența noastră de la sărbătoarea fotbalului mondial va ajunge la 28 de ani. E o realitate șocantă pentru microbiștii care au prins vremurile cu Generația de Aur.

Și drama e că, la cum arată situația României, la ora actuală, eventuala noastră calificare, la CM 2026, nu inspiră încredere, în rândul analiștilor.

România, verdict dureros: naționala, exclusă din rândul echipelor calificate din Europa

Când s-au tras la sorți grupele preliminare pentru CM 2026, zona europeană, în țară a existat un val uriaș de optimism și entuziasm. Sport.ro a arătat aici cum s-a vorbit despre iminenta calificare a tricolorilor, în decembrie 2024.

Acum, la 9 luni distanță, calificarea noastră din grupa H – doar câștigătoarea merge la CM 2026 – ține de domeniul fantasticului! De aici, și primul verdict dat de analiștii de la Football Meets Data: România, 99,9% la barajul de calificare pentru CM 2026 pe ruta Nations League.

