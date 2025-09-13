România, la Mondiale? Verdictul specialiștilor a venit

România a fost la ultimul turneu final de Campionat Mondial, în 1998! Adică, în secolul trecut. La anul, absența noastră de la sărbătoarea fotbalului mondial va ajunge la 28 de ani. E o realitate șocantă pentru microbiștii care au prins vremurile cu Generația de Aur.
Și drama e că, la cum arată situația României, la ora actuală, eventuala noastră calificare, la CM 2026, nu inspiră încredere, în rândul analiștilor.
România, verdict dureros: naționala, exclusă din rândul echipelor calificate din Europa
Când s-au tras la sorți grupele preliminare pentru CM 2026, zona europeană, în țară a existat un val uriaș de optimism și entuziasm. Sport.ro a arătat aici cum s-a vorbit despre iminenta calificare a tricolorilor, în decembrie 2024.
Acum, la 9 luni distanță, calificarea noastră din grupa H – doar câștigătoarea merge la CM 2026 – ține de domeniul fantasticului! De aici, și primul verdict dat de analiștii de la Football Meets Data: România, 99,9% la barajul de calificare pentru CM 2026 pe ruta Nations League.
Problema e că, la baraj, trebuie să trecem de două echipe. Pe prima, trebuie să o eliminăm, în deplasare! Și, cel mai probabil, adversara noastră se va alege dintre Italia, Turcia sau Ucraina. În cazul în care vom câștiga acest prim baraj, ar urma altul, cel decisiv, cu biletele pentru Cupa Mondială pe masă. În funcție de rezultatul tragerii la sorți, acest al doilea baraj se poate juca și la București.
Problema e că, la ce rezultate are naționala pregătită de Mircea Lucescu, aceste scenarii par a fi SF. Așa se explică și al doilea verdict dat de Football Meets Data: România, exclusă dintre cele 16 echipe europene care vor merge la Mondialul găzduit de Canada, Mexic și SUA.
Potrivit Football Meets Data, la următoarea ediție a turneului final, prima cu 48 de naționale calificate, Europa va fi reprezentată de următoarele echipe:
*Spania
*Germania
*Franța
*Țările de Jos
*Anglia
*Austria
*Portugalia
*Croația
*Norvegia
*Danemarca
*Belgia
*Elveția
*Italia
*Turcia
*Serbia
*Ucraina
Ultimele patru naționale sunt și cele pe care analiștii de la Football Meets Data le văd trecând de cele două baraje de calificare pe ruta Nations League.