ROMANIA LA EURO U21 | "Tricolorii" vor un MECI ISTORIC cu Anglia: "Sper nu depindem de alte rezultate! Daca pierdeam cu Croatia, da, aveam foarte mult de calculat!"

Romania U21 a debutat cum nu se poate mai bine la Campionatul European. Echipa lui Radoi a castigat primul meci, cu Croatia, scor 4-1.

Baluta si Petre s-au aflat printre marcatori. De altfel, cei doi jucatori au marcat ultimele doua goluri ale nationalei in victoria contra croatilor.

Baluta si Petre au fost prezenti astazi la o conferinta de presa in care au vorbit despre partida de aseara, dar si despre meciurile cu Anglia si Franta ce vor urma.

"Ne-am bucurat in vestiar impreuna, apoi am stat putin cu familiile. Deja de azi ne pregatim pentru urmatorul meci, nu avem timp sa sarbatorim. A fost putin greu mai ales in prima repriza pentru ca era foarte cald. Nu putem da vina pe asta indiferent ce se va intampla si ce rezultate vom obtine. Croatia a fost un adversar bun, ne-a pus probleme. Am fost bucuros pentru gol, dar am fost mai bucuros pentru ca am castigat. Nu am apucat sa joc pana aseara la echipa de tineret. Am fost placut surprins de cum m-au primit. M-am simtit ca si cum as fi fost aici din prima zi", a declarat Tudor Baluta.

Petre spera ca Romania U21 sa faca o partida mare si contra Angliei pentru a putea sta linistiti la meciul cu Franta. Petre nu vrea ca dupa aceasta victorie entuziasmanta contra croatilor sa stam la mana rezultatelor si a jocurilor indirecte.

"Mai avem doua meciuri, dar am inceput cu dreptul. Era foarte important sa castigam primul meci. Nu ne gandim la semifinale sau la Jocurile Olimpice. Ne gandim sa castigam meciul cu Anglia. Sper ca la final sa nu depindem de celelalte rezultate. Daca pierdeam acest meci, da, calculam foarte mult", a declarat Adrian Petre.