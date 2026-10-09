Echipa naţională de fotbal feminin a României a cedat vineri seara, pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei similare a Norvegiei, în prima manşă a play-off-ului de calificare pentru Cupa Mondială feminină 2027.

România - Norvegia 2-0

Nordicele au controlat meciul disputat pe stadionul Arcul de Triumf şi au deschis scorul în minutul 10, prin Guro Reiten, iar Frida Maanum a stabilit rezultatul final în minutul 34. România – Norvegia s-a încheiat 0-2, iar returul se va disputa marţi, la Oslo.

La Bucureşti, selecţionerul Massimo Pedrazzini a aliniat următoarea echipă:

Andreea Părăluţă – Melinda Nagy (Ana Maria Stanciu 46), Maria Ficzay, Brigitta Goder, Erika Gered – Teodora Nicoară, Olga Iordăchiuşi (Andrea Herczeg 84), Cristina Botojel, Mihaela Ciolacu, Ioana Stancu (Sonia Bumbar 70) – Carmen Marcu (Anda Jivan 82).

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