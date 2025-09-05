Naționala României a suferit o înfrângere dureroasă pe Arena Națională, 0-3 cu Canada, într-un meci amical care trebuia să ofere un moral bun înaintea duelului cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale 2026. În realitate, partida a consemnat cel mai drastic eșec pe teren propriu al României cu Mircea Lucescu pe bancă.



Nord-americanii au fost în avantaj încă din minutul 11, prin golul starului Jonathan David, iar la doar 11 minute distanță Ali Ahmed a profitat de o gafă uriașă a lui Horațiu Moldovan și a dus scorul la 2-0. Niko Sigur a stabilit scorul final, în minutul 78, cu o execuție spectaculoasă care a lăsat defensiva tricoloră fără reacție.



România – Canada 0-3, cea mai dură înfrângere a lui Mircea Lucescu „acasă“ la națională



Până la eșecul cu Canada, cea mai dureroasă înfrângere a „tricolorilor” cu Mircea Lucescu selecționer era un 0-2 pe teren propriu cu Iugoslavia, înregistrat pe 30 martie 1983, tot într-un meci amical. În deplasare, însă, recordul negativ rămâne acel 0-5 cu Țara Galilor din 12 octombrie 1983, în preliminariile Euro 1984.



Interesant este că România nu mai pierduse acasă la un asemenea scor din 16 iunie 2022, când Muntenegru se impunea cu 3-0 în Liga Națiunilor.



Pentru România urmează acum un meci oficial extrem de important: Cipru – România, programat pe 9 septembrie, ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.



Deplasarea tricolorilor va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe pagina de Facebook oficială Sport.ro.

