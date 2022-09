Dănuț Lupu se declară fan al lui Alibec și speră că acesta va reuși să rămână constant în evoluțiile sale.

„Eu am fost și sunt fan Alibec. Am avut mare încredere în el și încă am. Eu spun că Alibec nu a oferit fotbalului, nu a arătat nici 50% dintre potențialul pe care îl are.

Mă bucur pentru el că a reușit să-și revină acum la Farul. Are niște evoluții foarte bune. Sper să rămână constant și să nu se oprească după două trei meciuri și după aia să se culce pe o ureche”, a spus Dănuț Lupu în direct la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Lotul convocat de Edward Iordănescu

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).

Programul naționalei în luna septembrie

Finlanda - România, vineri, 23 septembrie de la 21:45

România - Bosnia și Herțegovina, 26 septembrie de la 21:45

România, ultimul loc în Nations League