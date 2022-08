„Era un animal!” :) Adi Mutu, poveste savuroasă cu Dănuț Lupu și Lăcătuș la națională: „Le-am turnat câteva ore în pahare!”

„Briliantul” a dezvăluit cum l-a enervat pe Dănuț Lupu la un meci dintre Rapid și FC Argeș și cum a fost nevoit să-i toarne cola în pahar până la Buenos Aires, ca să-l împace.

„Emil (n.r. - Săndoi) este pâinea lui Dumnezeu. Acum îmi pare și rău (n.r. - că îl faulta când era jucător), dar pe teren nu țineam cont de nimeni. Aveam tupeu.

Știți povestea cu Lupu (n.r. - Dănuț Lupu)? La Pitești venise Iulian Chiriță, fost căpitan la Rapid. Și acum venea Rapidul să joace cu noi la Pitești. Eu jucam la FC Argeș pe vremea aia.

Și Chiriță îmi spune: <<Bă, ca să-l enervezi pe Lupu, tu trebuie să-i vorbești urât, să-l înjuri rău de tot. Dacă nu, ne face Lupu varză>>. Și eu i-am întrebat cum de m-au găsit tocmai pe mine să-l țin. Acum, Silviu Dumitrescu a zis: <<Lasă că-l pun să-l țină>>. Și înaintea meciului a venit la mine și mi-a zis: <<Tu îl ții pe Lupu!>> Atunci am întrebat cum să-l marchez eu pe Lupu, pentru că el e număr zece și eu sunt tot cam la fel, adică mai departe de el și îmi zice: <<Nu, nu. Îl marchezi, stai după el>>.

Îți dai seama că la nivel fizic Dan când era jucător era animal. Era puternic. Nici nu puteai să pui mâna pe el. Nu aveai cum să-l dai jos, pentru că era mare. Am încercat să-i iau mingea, nu am putut, pentru că era foarte tehnic și am început să-i vorbesc urât. Până într-un final când am reușit să-l enervez pe Lupu, l-am scos și din mână și am câștigat meciul ăla cu 1-0. Până la urmă el a luat-o și personal. Că nu știu ce zicea el pe acolo...

Mutu, „paharnicul” lui Lupu

Trece meciul ăla, a doua zi, era nea „Puiu” Iordănescu antrenor, convoacă lotul divizionarei „B”, cum se mai numea pe vremuri, să plecăm în Argentina. Când mă uitam eu acolo, ghici cine era, Dănuț Lupu, Adrian Mutu... Acum mă întrebam cum mă duc eu la lot.

Când m-am dus la lot, acolo mă aștepta Lupu și Marius Lăcătuș. Am început eu: <<Nea Dane, stai că o fi, că o păți... știi că n-am vrut, știi că Chiriță, știi că nu știu ce...>> Am început să dau vina pe toți. Și-mi spune: <<Ca să te iert, uite, plecăm în Argentina, când ajungem la Londra, de acolo făceam vreo 15 ore, ca să te iert, facem așa...>>

S-au așezat ei în avion, mi-au lăsat și mie patru scaune și mi-au zis: <<Ca să te iert, ne pui în pahare până la Buenos Aires>>. Deci am stat nu știu câte ore, dar nu am mai rezistat. După câteva ore, că stăteam cu sticla de cola în mână, și ei strigau: <<Mutule!>> și eu, jap, mă ridicam și le puneam. Dar după câteva ore i-am zis lui Lăcătuș: <<Nea Marius, gata, că nu mai pot. Vezi că peste câțiva ani o să-mi ceri matale tricoul. Nu mai pot, lăsați-mă în pace>>.

În fine, m-au lăsat în pace și când am ajuns în Italia și într-o seară am primit un telefon de la Lăcătuș, care îmi e și un prieten drag, și mi-a zis: <<Mă, să-mi dai tricoul ăla pe care mi l-ai promis atunci, în avion>>. I-am dat tricoul și m-am bucurat că și-a adus aminte”, a spus Adi Mutu la Digisport.

Adi Mutu a debutat pe 29 martie 2000 în echipa națională a României. 35 de goluri a marcat Adi Mutu în cele 77 de meciuri jucate sub tricolor.