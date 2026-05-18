Trupa K-pop BTS va urca pe scenă alături de Madonna și Shakira la ultimul act al turneului final, eveniment programat pe 19 iulie. Vestea a fost publicată pe contul oficial de Instagram al competiției, iar efectele economice au fost imediate pe piețele financiare.

Câștiguri colosale pe bursă

Imediat după anunțul oficial că BTS va cânta la Cupa Mondială, acțiunile Hybe au înregistrat o creștere de 7,2%. Concret, valoarea de piață a agenției a urcat joi, 14 mai, cu peste 700 de miliarde de woni, echivalentul a 470 de milioane de dolari.

Grupul format din șapte membri a revenit recent în activitate, după ce toți artiștii și-au terminat stagiul militar obligatoriu în Coreea de Sud. Al zecelea lor album de studio, intitulat „Arirang”, a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 și a vândut patru milioane de exemplare doar în prima zi.

Potrivit cifrelor publicate recent, concertul gratuit de revenire, organizat la Seul și transmis de Netflix pe 21 martie, a adunat 18,4 milioane de spectatori la nivel global. În prezent, formația se află într-un turneu mondial de 85 de concerte, cu spectacole programate în 23 de țări.