GALERIE FOTO A „explodat” bursa după anunțul istoric făcut de organizatorii Campionatului Mondial: BTS, cap de afiș în finală

A „explodat” bursa după anunțul istoric făcut de organizatorii Campionatului Mondial: BTS, cap de afiș în finală CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Valoarea companiei sud-coreene Hybe a crescut masiv după ce s-a aflat ce artiști vor cânta în pauza finalei Campionatului Mondial din 2026.

TAGS:
BTSCM 2026Cupa Mondiala
Din articol

Trupa K-pop BTS va urca pe scenă alături de Madonna și Shakira la ultimul act al turneului final, eveniment programat pe 19 iulie. Vestea a fost publicată pe contul oficial de Instagram al competiției, iar efectele economice au fost imediate pe piețele financiare.

  • Gettyimages 2267675370 bts
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Câștiguri colosale pe bursă

Imediat după anunțul oficial că BTS va cânta la Cupa Mondială, acțiunile Hybe au înregistrat o creștere de 7,2%. Concret, valoarea de piață a agenției a urcat joi, 14 mai, cu peste 700 de miliarde de woni, echivalentul a 470 de milioane de dolari.

Grupul format din șapte membri a revenit recent în activitate, după ce toți artiștii și-au terminat stagiul militar obligatoriu în Coreea de Sud. Al zecelea lor album de studio, intitulat „Arirang”, a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 și a vândut patru milioane de exemplare doar în prima zi.

Potrivit cifrelor publicate recent, concertul gratuit de revenire, organizat la Seul și transmis de Netflix pe 21 martie, a adunat 18,4 milioane de spectatori la nivel global. În prezent, formația se află într-un turneu mondial de 85 de concerte, cu spectacole programate în 23 de țări.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Lionel Messi, în formă maximă înainte de Campionatul Mondial! Argentinianul a strălucit pentru Inter Miami
Lionel Messi, în formă maximă înainte de Campionatul Mondial! Argentinianul a strălucit pentru Inter Miami
„Cutremur“ cu 25 de zile înainte de Mondiale! Iranul a făcut anunțul: „Ori toți, ori nimeni!“
„Cutremur“ cu 25 de zile înainte de Mondiale! Iranul a făcut anunțul: „Ori toți, ori nimeni!“
Heung-min Son va participa la a patra Cupă Mondială: lotul Coreei de Sud
Heung-min Son va participa la a patra Cupă Mondială: lotul Coreei de Sud
ULTIMELE STIRI
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
VOYO și PRO TV aduc în România formatul fenomen Burlacii: Foc în Paradis - reality show-ul unde iubirea, tentația și drama rescriu regulile jocului
VOYO și PRO TV aduc în România formatul fenomen Burlacii: Foc în Paradis - reality show-ul unde iubirea, tentația și drama rescriu regulile jocului
Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT, de la ora 20:30! Foștii campioni vor trimite rezervele pe teren
Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT, de la ora 20:30! Foștii campioni vor trimite rezervele pe teren
Play-out-ul Superligii fierbe! Ultimul meci al lui FCSB. Farul, Petrolul, Hermannstadt și Slobozia au emoții mari
Play-out-ul Superligii fierbe! Ultimul meci al lui FCSB. Farul, Petrolul, Hermannstadt și Slobozia au emoții mari
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului



Recomandarile redactiei
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia
Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia
Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante
Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante
Starul descoperit de Hagi, la un pas de o rușine fotbalistică: e de nerecunoscut la doar 20 de ani!
Starul descoperit de Hagi, la un pas de o rușine fotbalistică: e de nerecunoscut la doar 20 de ani!
Alte subiecte de interes
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!