Dănuț Lupu (55 ani) a fost unul dintre cei mai buni dribleuri din istoria României. Cu toate acestea, fostul jucător a adunat la echipa națională doar 14 selecții, și o singură prezență la un turneu final, Campionatul Mondial din 1990.

Pentru puținele prezențe la prima reprezentativă, Lupu îl face responsabil pe Anghel Iordănescu (72 ani), care a preferat să lucreze cu alți jucători în detrimentul său.

„Să știți că și eu am un of că am doar 14 meciuri la echipa națională, dar știți cum e. Poate din cauza încăpățânerii mele. Nea Puiu nu a fost un fan Lupu, pot să spun așa. Nu îmi pare rău. Jocul de fotbal e poate singurul lucru în viață unde nu am trișat”, a declarat Dănuț Lupu la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

De asemenea, în contraargument, fostul internațional român a dat exemplul lui Mircea Lucescu (76 ani), antrenorul care l-a susținut și motivat, fără a-l intersa ce face în viața particulară.

Dănuț Lupu: „Mircea Lucescu a fost al doilea tată al meu!”

„Mircea Lucescu pe lângă antrenorul meu preferat a fost și al doilea tată al meu. Toată lumea zicea că a fost singurul antrenor care m-a făcut să joc fotbal. Nu, a fost singurul antrenor pe care l-a interesat doar poartea sportivă, ci nu l-a interesat viața mea particulară.

Nu are nicio treabă anturajul. În 1996 - 1999 am jucat la Rapid, poate a fost una dintre cele mai bune perioade ale mele. Am o singură selecție la echipa națională în trei ani. Am fost eu de vină?”, a preciat Dănuț Lupu.

De-a lungul carierei, fostul mijlocaș de creație a jucat pentru Dinamo București, Panathinaikos, Korinthos, OFI Crete, Rapid București, Brescia, Laminorul roman și Tzafririm Holon. Are în palmares două campionate în România, cu Dinamo și Rapid, un titlu în Grecia, o Cupă a României și două Supercupe.

