Atmosferă de vis pe Arena Națională! Cum arată tribunele la România - Austria + scenografia pregătită de ”Zidul Galben”

Selecționata lui Mircea Lucescu a primit vizita reprezentativei conduse de Ralf Rangnick duminică seară, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul a avut loc pe Arena Națională și a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

România - Austria 0-0, ACUM, pe Sport.ro | Tricolorii au trecut pe lângă deschiderea scorului

Foto: Corespondenți Pro TV

Echipele de start în România - Austria

României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Sava - Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Fl Tănase, Moruțan, Șut

Selecționer: Mircea Lucescu



Austria: Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seisald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Rezerve: Polster, Pentz - Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf

Selecționer: Ralf Rangnick

Gică Popescu, reacție categorică după ce Mircea Lucescu i-a dat banderola lui Ianis Hagi

Ianis Hagi este căpitan și decar și la meciul cu Austria din preliminariile CM 2026, după ce a avut aceleași atribuții și în partida amicală de joi seară cu reprezentativa Moldovei, încheiată 2-1 în favoarea selecționatei lui Mircea Lucescu.

Gică Popescu, fost mare internațional român, a vorbit despre Ianis Hagi și a evidențiat că e o presiune mare pe jucătorul lui Alaynaspor pentru noile sarcini de la echipa națională a României. Fiul lui Gică Hagi este căpitan la prima reprezentativă din cauza accidentării lui Nicolae Stanciu.

„E o presiune mare pentru Ianis, e frumos sentimentul să porți banderola de căpitan într-un meci decisiv. Ianis are același pedigri ca și tatăl său. În vară a ales să joace în Turcia pentru a putea ajuta naționala noastră la o nouă calificare. Sunt convins că Ianis este conștient de această responsabilitate.

Un astfel de turneu final cum este Campionatul Mondial, poate schimba viața multor jucători. Ei trebuie să fie conștienți de așa ceva. Ajungând acolo, ai nevoie să joci un singur joc bine și e coadă la ușă cu echipele care vor să te transfere”, a spus Gică Popescu, potrivit as.ro.

