EXCLUSIV | Cu Marin capitan, Romania a castigat dupa trei infrangeri consecutive! Mijlocasul a dezvaluit cum s-a ales executantul penaltyului: "Se stia asta!"

Romania s-a impus cu scorul de 5-3 impotriva Belarusului, intr-o partida amicala jucata miercuri.

Romania a condus cu scorul de 4-0 inca de la pauza, iar noul sistem implementat de Mirel Radoi (3-4-3) a parut sa dea roade in prima parte a jocului. In cea de-a doua repriza "tricolorii" au evoluat rau, primind de la Belarus trei goluri, cu Lazar aparand un penalty.

La aceasta partida, Mirel Radoi a decis sa-l puna capitan pe Razvan Marin, avand in vedere faptul ca Ciprian Tatarusanu a fost doar pe banca la acest meci.

Marin s-a declarat incantat de decizia selectionerului, spunand ca este unul din cei mai vechi jucatori si se bucura de oportunitatea pe care i-a oferit-o antrenorul.

"Ma bucur ca mister a avut incredere in mine sa ma puna capitan, suntem fericiti pentru victorie, veneam dupa 3 rezultate negative, era important pentru moral, chiar daca a fost un amical. Ne-a prins bine sa pregatim meciul cu Norvegia, speram sa scoatem rezultate pozitive si in urmatoarele doua meciuri.

Cand am vazut ca nu joaca Tata, ma gandeam ca as putea fi capitan, eram printre cei mai vechi de la nationala, mai era Tosca. Ma bucur ca mi se ofera aceasta incredere, sper sa nu dezamagesc si sa ofer inapoi.

Eram primul pe lista la penalty, eu, Puscas si Tase, daca nu ma insel, se stie ca cine obtine nu bate.

Stiam ca nu am mai marcat de mult, imi doream, la Ajax am jucat mai putin. La Cagliari am jucat toate meciurile titular, se vede in joc, am un ritm mai bun. Am incercat o rabona, cred ca a fost cea mai buna solutie in acel moment

E bine, mi se ofera incredere si acolo, incerc sa dau tot ce am mai bun la fiecare meci, sa imi fac treaba cat mai bine, sa fiu titular, e cel mai important la varsta mea", a declarat Razvan Marin pentru Pro X la finalul partidei.