Razvan Lucescu are incredere in Adrian Mutu: Sunt convins ca intelege foarte bine ce reprezinta aceasta sansa si va da absolut totul

Razvan Lucescu a fost invitat special la emisiunea Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Adrian Mutu a fost numit selectioner la echipa Romaniei U21, in locul lui Mirel Radoi, care a facut pasul catre banca tehnica a echipei de seniori.

Fost antrenor la nationala Romaniei, Razvan Lucescu, are incredere in Mutu si sustine ca daca va obtine rezultate pozitive va patrunde cu usurinta in lumea fotbalului din afara.

"Este o provocare si pentru echipa de tineret cum este si pentru Adi. Pe de alta parte sunt convins ca Adi intelege foarte bine ce reprezinta aceasta sansa si va da absolut totul. O eventuala victorie ii va deschide foarte tare portile in aceasta cariera. Este si foarte cunoscut ca jucator. Avem si o performanta cu echipa nationala U21. Va fi foarte usor pentru el sa patrunda in lumea din afara. Din punctul asta de vedere conducatorii Federatiei au luat o decizie foarte buna", a declarat Lucescu pentru PRO X.