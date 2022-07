Răsturnare de situație în cazul lui Andrei Ivan la națională. Edi Iordănescu, răspuns direct pentru Mihai Rotaru

Andrei Ivan a fost convocat pentru meciurile din iunie din Liga Națiunilor, însă nu a fost folosit decât în primele două, din deplasare cu Macedonia și Bosnia.

Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, s-a arătat deranjat de hotărârile luate de Edi Iordănescu, criticându-l în mai multe rânduri pentru felul în care a făcut selecția.

După o perioadă de tăcere, selecționerul României a ținut să lămurească acest subiect și a explicat motivul pentru care nu l-a folosit pe atacantul oltenilor în meciurile de pe teren propriu, cu Finlanda și Macedonia.

"Nu trebuie să mă justific la nimeni. Ivan, în acțiunea din februarie, a jucat în ambele jocuri, chiar dacă am rotit și am dat minute tuturor jucătorilor din lor. Acum, primul meci oficial, a jucat titular, iar apoi a intrat pe parcurs. După aceea, puteți verifica cu medicul, după revenirea din Bosnia am avut dublă notificare de la el și de la Ivan, că are o problemă medicală musculară. De aceea a intrat din procesul de pregătire.



Ivan e un jucător în care cred și are potențial, se va mai regăsi la echipa națională. Lucrurile acestea sunt verificabile. A ieșit din procesul de antrenament după notificările venite de la fotbalist și medic. Mi s-a spus că există probabilitatea de agravare a accidentării. Eu nu pot să scot un jucător din antrenament din punct de vedere medical decât după ce mă consult cu medicul și stafful medical. La recomandarea doctorului și la solicitarea lui Ivan, el a ieșit din proces. În condițiile acestea am plecat de la ideea de a miza pe jucătorii 100% apți", a declarat Edi Iordănescu la DigiSport.