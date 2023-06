Răducioiu șterge pe jos cu jucătorii naționalei. Cine l-a enervat

Cu un joc excelent în defensivă, România a suferit în atac, compartiment în care tricolorii lui Edward Iordănescu au evoluat mediocru. Nu au reușit să desfacă defensiva gazdelor și au părut că nu au soluții pentru a găsi breșe în apărarea compactă a naționalei din Kosovo.

Deian Sorescu a amenințat poarta cu șuturi de la distanță în actul secund, a amenințat poarta cu șuturi de la distanță în actul secund, George Pușcaș a fost inexistent în atac, iar extremele, Dennis Man și Florinel Coman, nu au izbutit să le pună probleme gazdelor.

Fostul mare atacant al naționalei, Florin Răducioiu, a avut un discurs dur la finalul jocului din etapa a treia a Grupei I din preliminariile EURO 2024. I-a criticat pe tricolorii care ar fi trebuie să ajute la faza de construcție și pe cei din compartimenul ofensiv. În pofida jocului tricolorilor, echipa condusă de Edi Iordănescu se menține pe locul secund în grupă.

”Apreciez foarte mult sacrificiul jucătorilor, pentru că şi noi am avut meciuri în care am dat dovadă de caracter, apărarea care a fost impecabilă în multe meciuri. Şi, evident, prin acţiunile noastre pe contraatac am reuşit să dăm goluri.

Băieţii ăştia nu au reuşit! Pentru că vrem, într-adevăr, mai mult. Dacă vrem să ne calificăm, vrem să luăm acest loc 2, pentru că sigur ne vom bate cu Israel şi Kosovo, trebuie să fim mult mai eficienţi.





Pe mine nu mă deranja dacă am fi avut ocazii de gol, cum au avut ei, pe contraatac. Nu este o schimbare de stil de joc, echipa a fost mai tot timpul dominată în repriza a doua. Nu am reuşit să ieşim cu 3-4 pase din propriul teren. Este lamentabil, inadmisibil! Nu se poate!