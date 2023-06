„Am demonstrat că ştim să şi luptăm!” Căpitanul naționalei României, mulțumit cu punctul obținut în Kosovo

Nicolae Stanciu a fost schimbat de Edi Iordănescu în minutul 86 al meciului, locul său pe teren fiind luat de Ianis Hagi, revenit la națională după o perioadă lungă de absență.

„Sunt mulţumit pot să spun, având în vedere condiţiile în care s-a disputat acest meci. Ştiam toţi ce ne aşteaptă, că va fi un meci de luptă, şi doar despre lucrul ăsta am vorbit în vestiar, să fim pregătiţi pentru mingi lungi, pentru agresivitatea lor şi cred eu că am răspuns foarte bine ca echipă şi individual, la fel. În aceste condiţii, cred că rezultatul de 0-0 cu un punct pentru noi este OK.

S-a constituit un grup extraordinar de unit, cum nu au mai fost de foarte multă vreme la echipa naţională, suntem foarte bine din toate punctele de vedere, iar astăzi am demonstrat că ştim să şi luptăm, să dăm şi alunecări, să ne batem cu ei atunci când e nevoie. Mă bucur că toţi am făcut asta, că am muncit pentru acest punct. Şi sunt convins că la sfârşitul acestei campanii acest punct va cântări mult. Ştiam ce ne aşteaptă de ieri, că abia ne-am putut antrena pe acest teren, se schimbă tot planul tactic şi tot ce ai pregătit”, a spus Stanciu

Căpitanul României consideră că soarta calificării în Grupa I încă nu este decisă și s-a declarat optimist în ceea ce priveşte şansele României de a se califica la Campionatul European.

„Grupa e deschisă, se poate întâmpla orice. Noi nu trebuie să aşteptăm ca Israelul să se încurce, sau Kosovo, noi trebuie să jucăm cu fiecare dacă vrem să ajungem la Campionatul European, trebuie să ne câştigăm meciurile cu ei. Dacă merităm să ne calificăm şi suntem mai buni, trebuie să ne câştigăm punctele, nu trebuie să aşteptăm ca ei să se încurce. Cu siguranţă va fi totul diferit în Elveţia. Acum important este să ne refacem cât mai repede şi sunt convins că putem scoate un rezultat bun în Elveţia”, a completat Stanciu.

România, doar egal în Kosovo

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu selecţionata Kosovo, 0-0, vineri seara, pe Stadionul „Fadil Vokrri” din Prishtina, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

România este neînvinsă după trei meciuri, având două victorii şi un egal, în timp ce Kosovo are trei puncte.

Echipa antrenată de Edward Iordănescu va juca următorul meci luni, în deplasare cu Elveţia, la Lucerna, de la ora 21:45.