După autogolul încasat în amicalul cu Moldova, scor 2-1, postul de titular al lui Ionuț Radu este pus sub semnul întrebării, iar Sorin Cârțu susține că are informații clare: Ștefan Târnovanu va fi alegerea lui Mircea Lucescu pentru meciul de pe Arena Națională.



Radu, taxat pentru gafa cu Moldova

Prestația lui Ionuț Radu din partida amicală cu Moldova a fost criticată de Sorin Cârțu, în special la faza golului egalizator încasat de "tricolori". Fostul oficial consideră că portarul a dat dovadă de superficialitate, în ciuda faptului că jucătorii lui Lucescu au cerut fault în atac.



"Să spunem că e fault. Însă Radu nu este un portar cu talie. El trebuie să-şi ia nişte măsuri de siguranţă, a părut prea relaxat. A fost o centrare moale, care nu anunţa pericol. A aşteptat mingea prea mult, el trebuie să-şi ia măsuri suplimentare faţă de alţi portari care sunt mai înalţi", a spus Sorin Cârţu la Prima Sport.



Astfel, Cârțu este convins că Radu nu va mai fi prima opțiune pentru meciul oficial cu Austria și vine cu o variantă-surpriză, bazată pe sursele sale. "Nu are cum să înceapă tot cu Ionuţ Radu titular. Nu cred. Oricum eu am înţeles că va fi în poartă Târnovanu", a continuat acesta.



Argumentele pentru titularizarea lui Târnovanu sunt solide, în viziunea lui Cârțu. "E portar cu experienţă, portar cu meciuri în cupele europene, are calitate". Fostul mare jucător nu exclude nici varianta Răzvan Sava: "Eu zic că şi Sava e o soluţie bună", a mai punctat el.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);



ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).