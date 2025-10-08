FCSB a învins Universitatea Craiova cu 1-0, dar oltenii au plecat din București extrem de nemulțumiți de prestația centralului Istvan Kovacs.

În minutul 8, arbitrul a dictat penalty pentru FCSB la un duel între Bîrligea și Romanchuk, însă decizia a fost anulată după consultarea VAR-ului.

Gazdele au primit totuși o lovitură de pedeapsă în minutul 38, transformată de Florin Tănase. Craiova a rămas în inferioritate numerică din minutul 58, după eliminarea lui Cicâldău, iar finalul a aparținut formației lui Charalambous.

Sorin Cârţu a răbufnit: „Chiar ne consideră săracii din fotbal!”

După meci, Sorin Cârțu, președintele onorific al Craiovei, a lansat un atac dur la adresa lui Istvan Kovacs, acuzându-l că arbitrează cu dublu standard.

„Eu chiar îl urmăresc mereu la meciurile internaționale. E o antiteză totală față de cum arbitrează în România. Acolo e senzațional! De ce e diferența asta? Ne consideră săracii din fotbal, poate vine și încărcat de comentarii, că iar îl face Becali ungur... Nu știu”, a spus Cârțu la Prima Sport.

Fostul antrenor a avut și un mesaj dur pentru șeful arbitrilor, Kyros Vassaras: „Sunt sătul de Vassaras. Mereu le caută scuze arbitrilor. Eu nu am nevoie de explicațiile lui, am fost jucător și antrenor, nu are ce să-mi explice mie despre fazele de joc. Eu sunt din fotbal, nu din teorie.”

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova se situează pe locul 3 în Superliga României cu 25 puncte, la doar o lungime distanță de Rapid și Botoșani, ambele cu 25.

La poli opuși, FCSB ocupă poziția #11 cu 13 puncte obținute după 12 etape.

