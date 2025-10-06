Istvan Kovacs a avut o seară modestă pe Arena Națională și a fost chemat de trei ori la monitorul VAR pentru a vedea trei faze de penalty:



În minutul 6 a dictat penalty pentru FCSB, dar la monitor a observat că Bîrligea nu a fost faultat de Romanchuk și a revenit asupra decizie.



În minutul 35 a lăsat jocul să continue după un duel între Stoian și Screciu în careul Craiovei. Kovacs a fost chemat ulterior de Sorin Costreie la monitorul VAR, iar ulterior a dictat penalty pentru FCSB.



În minutul 75 nu a văzut un henț al lui Florin Ștefan în propriul careu, la un șut al lui Miculescu. A fost chemat din nou la monitor de Sorin Costreie și a dictat penalty pentru FCSB

Sorin Cârțu critică arbitrajul după FCSB - Universitatea Craiova 1-0

Deși admite că jocul Universității Craiova nu a fost unul reușit, iar elevii lui Mirel Rădoi au fost modești la finalizare, Sorin Cârțu și-a îndreptat cele mai multe critici spre centralul Istvan Kovacs și arbitrul VAR, Sorin Costreie. Președintele onorific al oltenilor a sugerat inclusiv o apropiere între Costreie, domiciliat în Voluntari, și cei de la FCSB.



În opinia lui Cârțu, FCSB nu ar fi trebuit să primească penalty-ul din minutul 35, transformat ulterior de Tănase. El reclamă un fault asupra al lui Pantea asupra lui Matei cu câteva zeci de secunde înaintea duelului Screciu-Stoian.



"Sunt foarte dezamăgit. Parcă avem ceva cu ăștia. E incredibil! Parcă suntem legați, să mor eu! Nu se poate să ai o primă repriză la modul în care am avut-o noi. Am avut-o sub control, am avut două ocazii cum nu prea le găsești într-un meci, având în vederile valorile apropiate ale echipelor. Sunt două ocazii pe care scrie mai mult gol decât ratare. Nu înscriem și mai avem și dezavantaj la pauză, nici măcar 0-0!



Noi mai facem și niște greșeli. Știm cu cine jucăm. În structurile fotbalului, trebuie să recunoaștem că nu suntem priviți înaintea FCSB-ului, înaintea lui Dinamo sau a Rapidului. Sunt altele mai aproape de Federație, de arbitraje. Nu mai ridicați mingea la fileu, băi, băieți, ca să ne execute.



Era minutul 4-5, el a văzut fault, al Romanchuk. Cum dracu', tu, arbitru internațional, te faci de râs?! Arbitrezi City, Liverpool. Acolo de ce nu faci greșeli din astea? Aici, imediat penalty. Ți-e frică de comentariile lui Becali sau MM după? Nu se poate să ajungi mereu la VAR. De câte ori jucăm cu FCSB, parcă vor să ne demonstreze că ei sunt șmecheri.



Costreie este a nu știu câta oară la VAR la meciurile cu noi. Nu mai aveți pic de jenă? Cum să-l dai pe Costreie, care a fost și data trecută și nu a dat două galbene lui Ngezana? Nu vreau să pun pe seama arbitrajului pentru că sunt și greșeli de partea noastră. Cicâldău a făcut o greșeală pe care nu trebuia să o facă, dar la noi nu mai cheamă nimeni la VAR.



La faza primului penalty, e fault la Matei. Băi, Costreie, de ce n-ai dat mai în spate faza să se vadă faza cu David Matei? În alergarea lui, este clar scos de pe direcția de alergare. Luați faza inițială! De acolo se ajunge la faza penalty-ului cu Stoian.



Costreie e și el din Voluntari, stă în Voluntari și e aproape acolo de ei. Un prieten de-ai lui Anghel Iordănescu mi-a spus asta. De la meciul trecut mi-a spus că stă în Voluntari. Costreie a fost și la meciul cu U Cluj, când le-a dat penalty-ul ăla. Aduceți-vă aminte de comentariile din play-off", a spus Sorin Cârțu, la Fanatik.

