Este un meci decisiv pentru „tricolori”, care luptă pentru locul doi în Grupa H, poziție ce poate oferi un baraj mai accesibil în drumul spre turneul din SUA, Canada și Mexic.



România vine după victoria dramatică împotriva Austriei, 1-0, cu gol marcat în prelungiri. Echipa lui Mircea Lucescu se află pe locul 3, cu 10 puncte. Bosnia are 13 puncte, iar Austria este lider cu 15, astfel că rezultatul meciului de la Zenica poate reașeza complet clasamentul înaintea ultimei etape.



Pronosticul lui Gabi Balint înainte de Bosnia - România: „Totul depinde de asta”



Înaintea duelului de sâmbătă, Gabi Balint a transmis un mesaj clar. Fostul internațional, autor a 14 goluri în tricoul naționalei, crede că România poate scoate un rezultat pozitiv dacă jucătorii intră pe teren cu încredere și rămân uniți.



„Eu aștept un rezultat pozitiv, asta e clar. Sper ca băieții să fie capabili să-l obțină. Avem nevoie de victorie. Să dea totul și să vedem că încearcă tot, că luptă până la epuizare, că respectă indicațiile tactice. Sunt sigur că nea Mircea va pregăti bine meciul. În rest, să le ținem pumnii, ce putem face altceva? Suntem alături de ei, ca întotdeauna.

Indiferent ce se întâmplă, trebuie să fim alături de echipa națională. Sigur va fi o atmosferă ostilă acolo, dar la experiența pe care o au toți, nu cred că se mai pune problema să se sperie de niște spectatori. Au jucat deja pe atâtea stadioane și în fața unor publicuri mult mai numeroase, deci nu e o problemă asta pentru ei. Totul depinde de cât de încrezători vor intra pe teren, e totuși un meci decisiv. Să aibă încredere și să creadă în victorie.



Nu vreau să nominalizez vreun jucător care să facă diferența; vreau să văd o echipă pe teren, iar fiecare să aducă o contribuție importantă. După aceea, sigur se va remarca cineva, fie printr-un gol, o pasă de gol, sau o intervenție a portarului, dar totul trebuie pus în slujba echipei. Asta vreau să văd: o echipă. Apoi, să ne bucurăm de victorie”, a spus Balint pentru GSP.



România are deja asigurat barajul datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul ocupat la finalul grupei este esențial. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot da peste adversari de top: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor. Dacă termină pe locul 2, lista devine mai accesibilă: Polonia, Cehia, Ungaria, Scoția.



Clasamentul înainte de meci arată echilibrul total. Austria este pe primul loc cu 15 puncte. Bosnia are 13. România are 10. Cipru are 8 puncte, dar un meci în plus. San Marino încheie grupa fără puncte.



