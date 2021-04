Program de cosmar pentru 'tricolori' dupa infrangerea din Armenia! Ce echipe ar putea intalni Romania la baraj daca termina pe locul 2 in grupa J

Romania a fost invinsa cu 3-2 de Armenia si este pe locul 4 in grupa J dupa primele 3 partide din preliminariile Mondialului din 2022.

Echipa nationala risca sa rateze, pentru a sasea oara consecutiv, calificarea la Cupa Mondiala. Asta pentru ca, desi ar putea sa incheie grupa pe locul 2, la baraj ar putea intalni adversari puternici.

La barajul pentru calificarea la turneul final din Qatar vor juca cele 10 echipe de pe locurile 2 din grupele preliminare si cele mai bune doua castigatoare de grupa din Nations League.

Barajul se va disputa in doua tururi, semifinale si finale, din cele 12 echipe urmand a ramane doar 3 care vor merge in Qatar. Nationalele vor fi impartite in doua urne, iar capii de serie vor gazdui meciurile din semifinalele competitiei.

Printre echipele care au in acest moment cele mai mari sanse de a prinde locul de baraj in preliminariile Mondialului se afla Serbia, Suedia, Elvetia, Ucraina, Cehia, Austria, Turcia, Rusia si Polonia, in timp ce din Nations League se remarca Tara Galilor si Ungaria.

Fiecare dintre aceste reprezentative ar putea fi favorite intr-un meci cu Romania, care ar mai avea pana la baraj doar 6 luni, timp in care selectionerul ar trebui sa corecteze greselile din jocul echipei.

Urmatoarele partide ale Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2022 sunt programate in septembrie, in compania nationalelor din Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord. Pana atunci, "tricolorii" vor mai disputa si doua amicale in luna iunie, in compania Georgiei si Angliei.