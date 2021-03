Inaintea debutului in calificarile CM, Romania si-a lansat o noua linie echipamente!

Pe langa cel de baza, care a ramas galben, 'tricolorii' mai au doua versiuni care completeaza pachetul furnizat de sponsorul tehnic. Tricourile de rezerva sunt in culorile alb si albastru. Dupa ce Romania U21 a jucat in albastru la Euro, contra Ungariei, nationala de seniori a inaugurat echipamentul complet alb la Erevan.



Cum ti se pare echipamentul? Spune-ne in zona de comentarii!

