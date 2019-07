Primul roman care semneaza dupa EURO? Trei oferte din Serie A pentru cel mai bun jucator al lui Radoi: unde ar putea ajunge! "Nu depinde doar de mine!"

Romania U21 a impresionat la EURO U21 si a reusit sa ajunga pana in semifinale unde a fost invinsa de Germania, scor 4-2, cu doua goluri marcate in prelungiri.

George Puscas, golgheterul Romaniei la EURO cu 4 reusite, a atras atentia, iar primeste oferte pe banda rulanta. Potrivit Mediagol.it, trei echipe din Serie A se afla pe urmele lui Puscas. Udinese, Bologna si Torino sunt cluburile care il doresc pe tanarul atacant roman.

Palermo, club de care apartine, se afla intr-o situatie critica din punct de vedere financiar si nu isi mai poate pastra jucatorii de valoare. Puscas este asteptat sa faca pasul catre un club important in aceasta vara dupa un sezon reusit in Serie B si un Campionat European exceptional.

Puscas asteapta un transfer

George Puscas se gandeste si el sa plece de la Palermo cu atat mai mult cu cat clubul ar putea fi trimis in liga a patra din cauza problemelor financiare. Atacantul roman spune ca si-ar dori sa continue in fotbalul italian, dar ia in calcul si alte oferte.

"Mi-ar placea sa raman in Italia. Ma gandesc insa si la alte campionate. Nu depinde doar de mine.

Voi lua cateva zile de vacanta. Apoi vom decide impreuna cu agentii mei, Catalin Sarmasan si Crescenzo Cecere", a declarat Puscas in presa italiana.

Puscas ar putea ajunge si in Anglia, acolo unde este dorit de Sheffield, Aston Villa sau Birmingham, dar si in Turcia unde a atras atentia lui Fenerbahce.