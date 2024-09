Mihai Lixandru, care tocmai își recâștigase locul în primul 11 al echipei și fusese desemnat căpitan pentru meciul cu UTA Arad, a suferit o entorsă în cea de-a doua repriză și a fost nevoit să părăsească terenul sprijinit de staff-ul medical al echipei.

Primele imagini cu piciorul lui Mihai Lixandru după accidentarea din meciul cu UTA Arad

Accidentarea a venit într-un moment crucial pentru fotbalist, care fusese convocat pentru prima dată la echipa națională de către selecționerul Mircea Lucescu, în vederea meciurilor din Liga Națiunilor împotriva Kosovo și Lituaniei. Deși Lixandru a apărut cu piciorul imobilizat la interviul de după meci, el rămâne optimist cu privire la șansele sale de a se alătura lotului național. VEZI GALERIA

”Mi-a fugit glezna la acea fază, doctorul a spus că nu e ceva grav, este o mică entorsă, voi merge acolo, mă aașteaptă doctorul echipei naționale și vom vedea care este rezultatul. Îmi doresc foarte mult să fiu ok, vreau să rămân acolo, dar nu depinde doar de mine, depinde de ce hotărăște selecționerul și de starea în care sunt. Eu mă simt bine și cred că voi putea să rămân.

Primul lucru la care m-am gândit a fost naționala. Până acum nu am avut nicio accidentare și fix acum mi-a fugit glezna. Cred că va fi bine, dacă așa a vrut Dumnezeu înseamnă că așa trebuia să fie. Am călcat eu pe piciorul adversarului, mi-a fugit glezna, gazonul a fost destul de rău, așa a fost să fie, eu zic că va fi ok.

O victorie muncită, pe un teren greu, cu o echipă bună. A fost o perioadă încărcată și grea, ne bucurăm că am luat punctele, acum ne pregătim pentru Europa League.

Eram jos (n.r. la penalty-ul ratat de Băluță), fix atunci m-am accidentat, nu știu ce s-a întâmplat, știu doar că a ratat Băluță. Important e că am câștigat și am luat punctele. Este dificil din punct de vedere mental și fizic, dar cred că aici se face diferența. Am vorbit să avem aceeași atitudine și să pregătim meciul la fel ca pe cele din Europa”, a declarat Lixandru la finalul meciului.

Rămâne de văzut dacă Lixandru va fi declarat apt pentru a se alătura echipei naționale, dar cert este că determinarea sa și dorința de a juca sub comanda lui Mircea Lucescu sunt mai puternice ca niciodată.