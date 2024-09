Prima reacție a lui Mihai Lixandru după accidentare! A vorbit despre criticile lui Gigi Becali: ”Mi-am învățat lecția!”

Mihai Lixandru s-a accidentat în cea de-a doua repriză, iar mijlocașul roș-albaștrilor ar putea rata debutul la echipa națională, unde a fost convocat de către Mircea Lucescu pentru meciurile cu Kosovo și Lituania.

Ce a spus Mihai Lixandru despre accidentarea suferită în meciul cu UTA Arad

La finalul partidei, Lixandru a vorbit despre starea în care se află și a transmis că, în opinia sa, se va putea prezenta în cantonamentul naționalei.

”Mi-a fugit glezna la acea fază, doctorul a spus că nu e ceva grav, este o mică entorsă, voi merge acolo, mă aașteaptă doctorul echipei naționale și vom vedea care este rezultatul. Îmi doresc foarte mult să fiu ok, vreau să rămân acolo, dar nu depinde doar de mine, depinde de ce hotărăște selecționerul și de starea în care sunt. Eu mă simt bine și cred că voi putea să rămân.

Primul lucru la care m-am gândit a fost naționala. Până acum nu am avut nicio accidentare și fix acum mi-a fugit glezna. Cred că va fi bine, dacă așa a vrut Dumnezeu înseamnă că așa trebuia să fie. Am călcat eu pe piciorul adversarului, mi-a fugit glezna, gazonul a fost destul de rău, așa a fost să fie, eu zic că va fi ok.

O victorie muncită, pe un teren greu, cu o echipă bună. A fost o perioadă încărcată și grea, ne bucurăm că am luat punctele, acum ne pregătim pentru Europa League.

Eram jos (n.r. la penalty-ul ratat de Băluță), fix atunci m-am accidentat, nu știu ce s-a întâmplat, știu doar că a ratat Băluță. Important e că am câștigat și am luat punctele. Este dificil din punct de vedere mental și fizic, dar cred că aici se face diferența. Am vorbit să avem aceeași atitudine și să pregătim meciul la fel ca pe cele din Europa”, a declarat Lixandru la finalul meciului.

Lixandru a reacționat după criticile lui Gigi Becali

Totodată, Lixandru a vorbit și despre criticile primite din partea lui Gigi Becali în ultima perioadă. Finanțatorul roș-albaștrilor s-a arătat nemulțumit de faptul că Mihai Lixandru s-a considerat ”mai slab” decât cei de la Sparta Praga.

”Patronul poate să te critice azi, mâine să te laude, așa este la FCSB. Dânsul spune ceea ce vede, sunt sigur că ne vrea binele, vrea binele echipei. Eu încerc să îmi fac treaba și să nu mă uit la TV, dar e foarte greu pentru că este foarte mediatizat. Încerc să nu le iau ca pe un lucru rău. Știu că voia să ne învețe, are o experiență. Mi-am învățat lecția atunci, am înțeles ce a vrut să spună dânsul. Eu sunt modest, dar nu îmi e frică de nimic.

Eram la TV, vorbeam toți pe grup, ne doream toți să jucăm cu echipe cât mai puternice și să jucăm pe stadioane cât mai mari.

A fost o onoare să fiu căpitan, lucrurile se întâmplă foarte repede, încerc să țin pasul”, a mai spus Mihai Lixandru.