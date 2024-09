Alexandru Băluță a dezvăluit ce obiective are FCSB în acest sezon + de ce a ratat penalty-ul cu UTA Arad

Cele două formații și-au dat întâlnire duminică, 1 septembrie, de la ora 21:30, în cadrul etapei #8 a Superligii României. Partida s-a desfășurat pe stadionul "Arcul de Triumf" din București.

Tabela a fost deblocată rapid, de către Siyabonga Ngezana în minutul 16, printr-o lovitură de cap dintr-o lovitură liberă.

Roș-albaștrii au avut ocazia să dubleze avantajul încă din minutul 58, printr-o lovitură de pedeapsă, dar Alexandru Băluță a fost copleșit de emoții și a ratat execuția.

Același winger avea să își spele din păcate 29 de minute mai târziu, printr-un gol ușor norocos marcat în minutul 87.

Alex Băluță: "A fost un blocaj"

La finalul celor 90 de minute, cel care a fost și înger și demon pentru roș-albaștrii a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații.

Înainte să marcheze golul ce avea să închidă tabela, Alex Băluță a executat deplorabil o lovitură de la 11 metri, iar la flash-interviu a explicat de ce.

"A fost un meci destul de greu pe un teren dificil, deoarece nu a fost ușor pentru noi; nici măcar nu ne-am antrenat aici. Totuși, pentru mine a fost mai ușor să mă adaptez, pentru că am centrul de greutate jos și mă mișc mai repede.

Mă bucur că am reușit să înscriu și să-mi ajut echipa. Cred că este foarte important că am reușit să câștigăm în seara asta și să urcăm în clasament.

Sincer, nu am vrut să execut așa; m-am răzgândit în timp ce am executat. Am bătut slab, asta e adevărul, nu sunt un executant de penalty-uri. Am reușit să înscriu după și am reușit să închid tabela, aducând cele 3 puncte, și asta este cel mai important pentru mine.

Mi-ar fi plăcut să intre acel lob, a fost o acțiune frumoasă, dar mi-a lipsit șansa acolo; portarul a reușit să o devieze puțin. Important este că am avut ocazii, și de acum înainte este important să mă pregătesc cât mai bine. Dacă sunt supărat, sunt supărat pe mine, nu pe ce s-a spus, că nu am avut evoluțiile pe care le așteptau cei din jur. Mă voi pune pe picioare.

A fost un blocaj, dar asta e fotbalul. Mă bucur că am șansa în continuare să mă revanșez. Cei de aici au încredere în mine, chiar dacă m-au criticat. Pe mine asta mă ambiționează. Am jucat toate meciurile, nu am de ce să mă plâng. Aici, la FCSB, nu e ușor să joci bine, e o presiune imensă, și asta s-a simțit din prima zi de când am venit aici. Sunt sigur că realizările vor veni și că fotbalul îmi va oferi mai mult.

Nu pot să spun că ne-am concentrat mai mult pe Europa. Este o realizare imensă pentru noi, pentru întreaga țară, că suntem și noi reprezentanți ai României în Europa. De acum, va trebui să ne concentrăm foarte mult pe campionat. Această pauză e de bun augur, putem să corectăm minusurile din această perioadă. Cu o concentrare bună, sunt sigur că vom reuși să devenim mai puternici.

Ușor nu a fost. Am stat tot timpul în cantonament, pe acasă nu am ajuns mai deloc, nu e deloc ușor. Tot timpul trebuie să oferi, să dai tot ce ai mai bun. Suntem pe un drum foarte bun, un drum frumos, un vis care s-a îndeplinit fiindcă am ajuns în grupele Europa League. Acum va trebui să fim din nou în primele 3 echipe, fiindcă acesta este obiectivul. Trebuie să tragem tare dacă vrem să ieșim iar campioni. Sunt sigur că vom urca încet, încet", a declarat Alex Băluță, la flash-interviuri.

Cum arată clasamentul din Superligă