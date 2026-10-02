România a început bine meciul de la Varșovia și a avut prima ocazie periculoasă a partidei în minutul 9, prin Tudor Băluță, care a șutat din interiorul careului, în urma unei lovituri libere executate de Ianis Hagi.

Mijlocașul de la Universitatea Craiova a șutat pe jos, din interiorul careului, dar mingea a fost respinsă cu piciorul de Marcin Bulka, portarul care evoluează în Arabia Saudită, la Neom SC.