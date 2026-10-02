România a început bine meciul de la Varșovia și a avut prima ocazie periculoasă a partidei în minutul 9, prin Tudor Băluță, care a șutat din interiorul careului, în urma unei lovituri libere executate de Ianis Hagi.
Mijlocașul de la Universitatea Craiova a șutat pe jos, din interiorul careului, dar mingea a fost respinsă cu piciorul de Marcin Bulka, portarul care evoluează în Arabia Saudită, la Neom SC.
Primul 11 al României pentru meciul cu Polonia
- România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
- Rezerve: I. Radu, Cojocaru - Coubiș, M. Marin, Fl. Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata
- Selecționer: Gheorghe Hagi
România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League
La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B:
*Vineri (ora 21:45): Polonia – România
*5 octombrie (ora 21:45): România – Suedia
*14 noiembrie (ora 21:45): România – Polonia
*17 noiembrie (ora 21:45): Bosnia - România