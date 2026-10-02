La 3-0, Răzvan Marin i-a făcut un ”cadou” de nerefuzat lui Piotr Zielinski, starul lui Cristi Chivu de la Inter Milano. Mijlocașul nostru a încercat să trimită către propriul portar cu capul, dar l-a lăsat pe starul adversarul său în poziție ideală de a marca, iar acesta nu a iertat.
Răzvan Marin, ”cadou” la golul de 4-0 al Poloniei!
La patru minute distanță a venit și reușita de 5-0, semnată de Bednarek, în minutul 66, astfel că, la Varșovia, se conturează cea mai dură înfrângere a naționalei României cu Gică Hagi selecționer.
La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League.
Polonezii au recunoscut și ei: ”E un cadou!”
Polonezii au reacționat la scurt timp după deschiderea de scor și au descris golul lui Robert Lewandowski drept ”un cadou”.
”Penalty pentru Polonia și cartonaș roșu pentru Drăgușin! Lewandowski l-a depășit pe fundașul român în careu, iar acesta l-a împins, împiedicându-l să rămână singur cu portarul. Nu putea exista decât o singură decizie! Lewandowski a marcat cu ușurință. E un cadou, așa că îl acceptăm. E timpul să creăm și noi ceva. Hai să mai marcăm”, au scris polonezii de la Sport.pl.
Echipele de start din Polonia - România:
- Polonia (4-4-2): Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Zielinski, W. Nowak, Zalewski - Swiderski, Lewandowski
- Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Reguła, Potulski
- România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
- Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Coubiș, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata