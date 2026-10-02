La 3-0, Răzvan Marin i-a făcut un ”cadou” de nerefuzat lui Piotr Zielinski, starul lui Cristi Chivu de la Inter Milano. Mijlocașul nostru a încercat să trimită către propriul portar cu capul, dar l-a lăsat pe starul adversarul său în poziție ideală de a marca, iar acesta nu a iertat.

Răzvan Marin, ”cadou” la golul de 4-0 al Poloniei!

La patru minute distanță a venit și reușita de 5-0, semnată de Bednarek, în minutul 66, astfel că, la Varșovia, se conturează cea mai dură înfrângere a naționalei României cu Gică Hagi selecționer.

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League.