Pleacă Edi Iordănescu de la națională după meciul cu Bosnia? Declarația misterioasă a selecționerului, după 1-1 cu Finlanda

Chiar dacă România nu a reușit să câștige și a rămas pe ultimul loc în Grupa 3 din Liga B, Edi Iordănescu vede părțile pozitive din jocul echipei sale.

Selecționerul a vorbit și despre viitorul său, lăsând de înțeles că va avea o discuție cu șefii FRF după meciul cu Bosnia, ultimul din grupa de Nations League.

Edi Iordănescu: ”Am muncit ca să ajung aici! Eu am drumul meu”

„Am început jocul, am pregătit jocul pentru victorie. Din păcate, perioada din iunie ne forța ca să ne asumăm acest lucru. Am început cu o medie de vârstă de 26 de ani, o echipă tânără, am păstrat niște puncte fixe în nucleul de jucători, pe parcurs au intrat jucători tineri și foarte tineri. Pot să spun că nu am câștigat cele trei puncte, dar cred că am câștigat mentalitate pentru viitor. Am arătat că avem viitor, că putem să jucăm fotbal, că putem să producem și rezultate. Asta ne dă speranțe. În primul rând, trebuie să fim sinceri. Am primit singurul gol al jocului dintr-un șut care a fost singurul din prima repriză. Imparabil, este vina noastră, trebuie să analizăm. Am avut situațiile noastre, am început bine, am reacționat bine, am avut mișcare în teren, mobilitate.

Am adus mingi în treimea adversă, am lovit bara de două ori. Cred că meritam să intrăm cu alt rezultat la pauză. Echipa a căutat rezulatul, nu am cedat, am continuat foarte multe momente bune, asta a făcut să marcăm și să avem o serie importantă de situații. Am arătat mai multă personalitate, am avut o situație mult mai bună, am avut un procent de 88% de acuratețe la pase, asta spune ceva. Pe final de joc puteam să pierdem jocul, dar trebuie să ne asumăm și riscuri. Plătim acum pentru perioada din iunie. O să analizăm, cred că niciun jucător nu poate fi scos în față pentru lipsă de atitudine. Echipa a arătat alt spirit, semnele sunt foarte bune. Dacă rezultatele erau puțin mai bune în vară, acum vorbeam cu mai mult entuziasm. Am încredere că într-un timp relativ scurt, putem să ne ridicăm nivelul.

Am simțit altă personalitate în joc și asta ne dă speranțe. În ceea ce mă privește pe mine, haideți să așteptăm ultimul joc, după jocul cu Bosnia tragem linie și facem o analiză extrem de obiectivă. Simt că mi s-au făcut multe nedreptăți încă de la prima acțiune, sunt lucruri pe care nu le consider firești. Nu cer un timp atât de lung, cer încredere. Referitor la poziția mea aici, am muncit ca să ajung aici.



Erau și alte soluții, eu am drumul meu, dacă nu voi reuși să demonstrez sau ceea ce lumea așteaptă, nu contează interesul meu, ci interesul echipei naționale. Atunci când muncești, în orice moment poți fi îndepărtat. N-am timp așa cum mi-aș fi dorit cu echipa. Am avut multe ghinioane, a venit și o rază de soare pe strada noastră, trebuie să mergem degajați la ultimul joc de la București și să dăm speranțe publicului”, a spus Edi Iordănescu, la Antena 1.

După remiza cu Finlanda, România a ajuns la patru puncte și a rămas pe ultimul loc în Grupa 3 din Liga B, la un singur punct în spatele nordicilor.

Pentru a scăpa de ultima poziție și, implicit, de retrogradarea în Liga C, România are nevoie de un succes în ultimul meci cu Bosnia, deja câștigătoare a grupei, și de un rezultat pozitiv în meciul dintre Muntenegru și Finlanda.

Clasamentul Grupei 3, Liga B:

1. Bosnia - 11p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 5p

4. România - 4p