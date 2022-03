Mirko Pigliacelli a anunțat că vrea la naționala României și e susținut: "Ne poate fi de ajutor!"

Goalkeeper-ul născut la Roma e de aproape patru ani în România, după transferul de la Pro Vercelli, iar în această perioadă a devenit unul dintre cei mai apreciați portari din Liga 1, fiind integralist în toate meciurile din sezoanele 2018/2019 și 2020/2021.

Reghecampf îl vede pe Pigliacelli la naționala României

Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Pigliacelli, spune că nu știa despre intenția italianului de a reprezenta România, însă este de părere că jucătorul său îi poate ajuta pe tricolori.

"Eu n-am vorbit cu Mirko despre lucrul acesta, dar este îmbucurător. Dacă are cinci ani în România, își poate lua cetățenia română și își dorește acest lucru, cred eu că ar fi de ajutor pentru oricine.

Pentru noi, pentru echipa națională, pentru toată lumea. Nu știu, asta trebuie să-l întrebați pe el", a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Voluntari.

Pigliacelli a evoluat la naționalele de juniori ale Italiei, iar în 2013 juca chiar și într-un meci al reprezentativei U21, contra Slovaciei, scor 4-1.

De-a lungul carierei, Pigliacelli a fost legitimat la cluburi din Italia precum AS Roma, Sassuolo, Pescara, Frosinone, Trapani, Reggina sau Pro Vercelli.

În prezent, naționala României acuză probleme la nivelul postului de portar. Florin Niță nu mai apără la Sparta Praga, Ciprian Tătărușanu a decis să se retragă de la prima reprezentativă, iar Ionuț Radu este mereu rezerva lui Samir Handanovic la Inter.

Mirko Pigliacelli vrea să joace pentru România

Goalkeeper-ul de 28 de ani, născut la Roma, joacă la Universitatea Craiova din iulie 2018, după ce a fost transferat de la Pro Vercelli. Pigliacelli a strâns 154 de meciuri și un gol pentru formația olteană, iar acum recunoaște că este tentat să reprezinte România.

"M-am gândit să am dublă cetățenie. Deja am vorbit pentru lucrul acesta și o vom face. Va veni cred în iunie (n.r - cetățenia). Sper, cu pașaportul, să am și o șansă la națională", a spus Pigliacelli, într-un interviu pentru site-ul clubului.