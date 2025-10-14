Fundașul FCSB a fost integralist în meciul Benin - Nigeria, pierdut fără drept de apel, 0-4, după un hattrick al lui Victor Osimhen și o reușită a lui Frank Onyeka.



Această înfrângere a costat calificarea la Cupa Mondială din 2026 și Benin a ratat astfel șansa de a participa pentru prima dată la un turneu final.



Pe făraș de la FCSB, David Kiki a primit încă o lovitură!



Nigeria și Benin au terminat la egalitate de puncte, 17 fiecare, dar golaverajul superior le-a dat avantaj africanilor. Câștigătoare a grupei preliminare a fost Africa de Sud, care s-a impus cu 3-0 în ultima etapă împotriva Rwandei.



Ratarea calificării reprezintă doar prima lovitură pentru Kiki. Gigi Becali a anunțat că îl păstrează în lot doar pentru a beneficia de bonusurile FIFA oferite cluburilor care au jucători prezenți la Mondial.



Cum David Kiki nu va fi prezent la turneul final, FCSB urmează să revină la planul inițial: rezilierea contractului fundașului în ianuarie. Dacă nu se va ajunge la un acord, Kiki ar putea fi scos de pe lista LPF și nu va mai juca până în vară.



Fostul jucător de la Farul nu este singurul cu acest statut. FCSB mizează și pe alți jucători, precum Siyabonga Ngezana de la Africa de Sud, pentru a încasa bonusuri substanțiale de la FIFA.

