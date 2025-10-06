Atacantul desemnat de suporteri drept cel mai bun jucător al lunii septembrie nu face parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria. Votul fanilor a venit ca o recunoaștere a performanței sale din Cipru, unde a marcat ambele goluri ale României, însă o accidentare suferită la echipa de club îl ține departe de gazon.



Drăguș a câștigat la limită competiția din aplicația "Tricolorii", cu 33,1% din voturi, depășindu-l la mustață pe portarul Ștefan Târnovanu, care a adunat 32,9%. "Dubla" sa din meciul încheiat 2-2 în deplasarea din Cipru a fost decisivă în opțiunile fanilor, care i-au răsplătit astfel evoluția determinantă.



Motivul absenței: accidentare în campionatul Turciei



Deși se afla pe lista preliminară a selecționerului, atacantul de 26 de ani s-a accidentat în ultimul meci jucat pentru echipa sa de club, Eyupspor. Vârful a părăsit terenul în lacrimi, iar recuperarea după problema musculară îl va ține pe tușă aproximativ trei săptămâni. Astfel, prezența sa la amicalul cu Moldova (9 octombrie) și la partida crucială cu Austria din preliminariile CM 2026 (12 octombrie) este imposibilă.



Absența lui Drăguș, considerat titularul postului de număr 9 în ultima perioadă, îi dă mari bătăi de cap lui Mircea Lucescu. Pentru ofensivă, selecționerul se va baza acum pe atacanții din Superliga: Louis Munteanu (CFR Cluj), Daniel Bîrligea (FCSB) și David Miculescu (FCSB), care vor avea misiunea grea de a-l înlocui pe golgheterul lunii trecute.



Lista problemelor pentru "Il Luce" este însă mult mai lungă. Pe lângă Drăguș, naționala nu se poate baza nici pe piese de bază precum Nicolae Stanciu sau Adrian Șut, ambii accidentați. Mai mult, alți jucători importanți, ca Radu Drăgușin sau Valentin Mihăilă, abia au revenit după probleme medicale, în timp ce Florinel Coman prinde puține minute la echipa sa de club, Al-Gharafa.

