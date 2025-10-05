FOTO Radu Drăgușin își anunță revenirea pe teren după mai bine de 8 luni de chin: "Am avut tot piciorul oprit. A trebuit să învăț să merg din nou"

Radu Drăgușin &icirc;și anunță revenirea pe teren după mai bine de 8 luni de chin: Am avut tot piciorul oprit. A trebuit să &icirc;nvăț să merg din nou Premier League
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham și al naționalei României, este aproape de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie.

Tottenhamradu dragusin
Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în timpul meciului Tottenham - Elfsborg 3-0, din Europa League, disputat pe 30 ianuarie. În februarie a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum, la mai bine de opt luni distanță, anunță că e foarte aproape să revină pe teren.

Radu Drăgușin, despre accidentarea gravă și mult așteptata revenire pe teren

Mircea Lucescu spera că îl va avea pe Drăgușin la dispoziție încă din această lună, la meciurile României cu Moldova și Austria. L-a inclus pe lista preliminară, dar ulterior s-a răzgândit, preferând să îi dea timp fundașului pentru a se recupera corespunzător.

La un eveniment organizat de BRD, bancă al cărei ambasador este, Radu Drăgușin a vorbit despre perioada chinuitoare de după accidentare, dar și despre revenirea pe teren, una care este foarte aproape.

"Despre acea zi? A fost un moment in care am simțit că nu era ceva în regulă cu genunchiul meu. Am simțit că ceva s-a rupt. Nu am știut inițial pentru că n-am mai experimentat așa ceva. Am făcut RMN și a venit diagnosticul. De ce fix mie? Eu n-am avut accidentări grave, niciodată ceva de genul ăsta. Nu am știut cum să reacționez. Am fost surprins, nu m-am așteptat la acest lucru. 

Familia mea a făcut diferența. Mi-a fost alături și m-a susținut. Eu am încercat imediat după operație să revin în jurul băieților. Acolo mă simt în largul meu. Lângă ei, la antrenament. Așa am acceptat situația. Un lucru foarte important e să accepți. Câteva zile mi a luat sa accept. După accidentare ai 1000 de gânduri. Pe teren ești in largul tău, în mediul tău, te gândești sa câștigi și să joci cât mai bine. 

A fost o perioada lungă până să învăț să merg din nou! Nu te gândești că trebuie sa iei lucrurile astea de la început. Practic am avut tot piciorul oprit! Din momentul în care am fost operat și am început recuperarea, am avut un plan bine stabilit. L-am urmat la fiecare mișcare.

Sunt foarte aproape de revenire! O simt. De o lună mă antrenez cu colegii mei. Urmează să intru 100% la antrenamente. Pot să spun că în aceste opt luni am stat mai mult în sala de forță. Trebuie să-ți recapeți musculatura, forța. E o accidentare care te face să o iei de la zero", a spus Drăgușin.

Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, are un start foarte bun de sezon sub comanda noului manager Thomas Frank. Londonezii ocupă locul 3 după 7 etape, cu 14 puncte, doar două sub liderul Arsenal.

VIDEO Rezumat Leeds - Tottenham 1-2 (VOYO)

